https://ria.ru/20220907/ukraina-1815106927.html

Путин: на Украине убивают тех, у кого отличное от киевского режима мнение

Путин: на Украине убивают тех, у кого отличное от киевского режима мнение - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: на Украине убивают тех, у кого отличное от киевского режима мнение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине убивают без суда и следствия тех, кто имеет отличное от киевского режима мнение. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:00

в мире

владимир путин

украина

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине убивают без суда и следствия тех, кто имеет отличное от киевского режима мнение."На Украине на протяжении длительного времени фактически власть попала в руки крайних националистов и неонацистов, и они просто осуществляют там тотальный террор. И многие люди просто бояться даже рот открыть и сказать, что они думают на самом деле", - сказал Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Президент отметил, что в РФ иногда критически относятся к тем гражданам, которые "по-своему воспринимают наши действия по защите Донбасса"."А там их расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия тех, у кого другое мнение, отличное от... (поддерживающих киевский режим). Там их просто физически уничтожают", - добавил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/donbass-1815076299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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