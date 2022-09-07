https://ria.ru/20220907/turbina-1815157801.html

Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"

Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 07.09.2022

Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"

Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", заявив, что подобные снимки можно... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:13

2022-09-07T15:13

2022-09-07T17:19

россия

германия

владимир путин

северный поток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

олаф шольц

siemens

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", заявив, что подобные снимки можно делать сколько угодно."Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов. Это наше имущество. <...> Ничего не дают, кроме общих разговоров", — сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.В начале августа Шольц лично осмотрел турбину после ремонта и сфотографировался на ее фоне. Тогда он заявил, что турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, и препятствий для ее подключения нет.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Владимир Лаврентьев

россия, германия, владимир путин, северный поток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), олаф шольц, siemens