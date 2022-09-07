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Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"
Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 07.09.2022
Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"
Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", заявив, что подобные снимки можно... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:13
2022-09-07T17:19
россия
германия
владимир путин
северный поток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
олаф шольц
siemens
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", заявив, что подобные снимки можно делать сколько угодно."Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов. Это наше имущество. &lt;...&gt; Ничего не дают, кроме общих разговоров", — сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.В начале августа Шольц лично осмотрел турбину после ремонта и сфотографировался на ее фоне. Тогда он заявил, что турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, и препятствий для ее подключения нет.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, германия, владимир путин, северный поток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), олаф шольц, siemens
Россия, Германия, Владимир Путин, Северный поток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Олаф Шольц, Siemens
15:13 07.09.2022 (обновлено: 17:19 07.09.2022)
 
Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"

Путин после фото Шольца у турбины для "Северного потока" попросил отдать документы на нее

© AFP 2022 / Sascha SchuermannКанцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для "Северного потока" на предприятии Siemens
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", заявив, что подобные снимки можно делать сколько угодно.
"Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов. Это наше имущество. <...> Ничего не дают, кроме общих разговоров", — сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:30
Путин прокомментировал протесты в Германии из-за роста цен на энергию
В начале августа Шольц лично осмотрел турбину после ремонта и сфотографировался на ее фоне. Тогда он заявил, что турбина Siemens Energy для газопровода "Северный поток" прекрасно подготовлена, и препятствий для ее подключения нет.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Слово президента: главные события третьего дня ВЭФ-2022
© РИА Новости / POOL

Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 15

Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 15

Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 15

ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.

Выступление артистов у павильона Республики Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 из 15

Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.

Стенд Республики Татарстан на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 15

ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 15

Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 15

Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 15

Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

Трансляция на стенде РИА Новости выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стенд Министерства промышленности и торговли РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 15

В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Девушки на Восточном экономическом форуме.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
11 из 15

Девушки на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.

Стенд компании Fesco на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
12 из 15

В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.

Стенд Дальневосточного федерального округа на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Один из павильонов на выставке ВЭФ-2022.

Изображение тигра на одном из павильонов на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
14 из 15

Один из павильонов на выставке ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 15

Выступление президента Владимира Путина с оценкой политической и экономической ситуации в России и мире стало главным событием VII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / POOL
2 из 15

Продовольственный кризис и рост цен на глобальных рынках, санкционная лихорадка Запада и экономическая ситуация в России — вот лишь немногие темы, которых коснулся глава государства на пленарной сессии.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 15

ВЭФ, который проходит во Владивостоке уже в седьмой раз, зарекомендовал себя одной из главных дискуссионных площадок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Форум стал важным инструментом развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 15

ВЭФ дает возможность для диалога инвесторов, представителей бизнеса и власти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 15

Здесь обсуждают самые актуальные темы, проводят официальные встречи и переговоры и заключают многомиллиардные контракты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Анонсируют на форуме и новые социальные программы, касающиеся жизни миллионов людей. Накануне, например, было объявлено о продлении программы дальневосточной ипотеки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 15

Всего на ВЭФ в этом году проходит более 90 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Генеральным информационным партнером форума выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 15

В деловую программу входят бизнес-диалоги с ведущими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 15

Девушки на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

В этом году во Владивосток съехались гости более чем из 60 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ВЭФ всегда рады приветствовать инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 15

Один из павильонов на выставке ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Это теперь традиция — открывать осенний деловой сезон во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
РоссияГерманияВладимир ПутинСеверный потокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Олаф ШольцSiemens
 
 
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