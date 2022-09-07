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Путин пообещал сделать все для сдерживания цен в России

Путин пообещал сделать все для сдерживания цен в России - РИА Новости, 07.09.2022

Путин пообещал сделать все для сдерживания цен в России

Российские власти будут делать все, чтобы сдерживать цены в стране и подавлять инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:01

2022-09-07T12:01

2022-09-07T12:37

россия

экономика

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

цены

инфляция

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские власти будут делать все, чтобы сдерживать цены в стране и подавлять инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Будем смотреть за тенденциями и трендами в сфере цен, будем все для этого делать, чтобы они были сдержанные, и инфляцию будем подавлять", - сказал Путин.Ранее в среду он говорил, что инфляция в России по итогам 2022 года будет на уровне 12%. Он также высказал оценки некоторых экспертов, которые говорят, что в первом-втором кварталах следующего года может выйти на показатели в 5-6% или даже 4% в годовом выражении.

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), цены, инфляция