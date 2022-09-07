СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию
FT: ЕС хочет предложить ввести лимит цены на электроэнергию в 200 евро за мегаватт в час
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить ввести лимит цен на электроэнергию, поставляемую независимыми от газа производителями, в размере 200 евро за мегаватт в час, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.
Как говорится в проекте предложения, Еврокомиссия намерена рекомендовать странам ЕС ввести ограничение на цены за электроэнергию независимых от газа производителей, таких как ветровые, атомные и угольные электростанции. Однако, в ЕС ожидают, что стоимость такой электроэнергии будет достаточно высокой, чтобы не препятствовать инвестициям в такое производство электричества в будущем.
Отмечается, что на данный момент, например в Германии, спотовая цена за электроэнергию, превышает 450 евро за мегаватт в час.
Проект документа также подразумевает обязательное сокращение потребления электроэнергии во время пиковых часов на 5%.
Ожидается, что предложения наряду с намерениями ограничений цен на газ будут обсуждаться европейскими дипломатами в среду перед встречей министров энергетики ЕС в пятницу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.