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СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию - РИА Новости, 07.09.2022
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СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию
СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию
Евросоюз планирует предложить ввести лимит цен на электроэнергию, поставляемую независимыми от газа производителями, в размере 200 евро за мегаватт в час, пишет РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:55
2022-09-07T11:55
экономика
россия
германия
украина
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить ввести лимит цен на электроэнергию, поставляемую независимыми от газа производителями, в размере 200 евро за мегаватт в час, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.Как говорится в проекте предложения, Еврокомиссия намерена рекомендовать странам ЕС ввести ограничение на цены за электроэнергию независимых от газа производителей, таких как ветровые, атомные и угольные электростанции. Однако, в ЕС ожидают, что стоимость такой электроэнергии будет достаточно высокой, чтобы не препятствовать инвестициям в такое производство электричества в будущем.Отмечается, что на данный момент, например в Германии, спотовая цена за электроэнергию, превышает 450 евро за мегаватт в час.Проект документа также подразумевает обязательное сокращение потребления электроэнергии во время пиковых часов на 5%.Ожидается, что предложения наряду с намерениями ограничений цен на газ будут обсуждаться европейскими дипломатами в среду перед встречей министров энергетики ЕС в пятницу.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, германия, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Экономика, Россия, Германия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
11:55 07.09.2022
 
СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию

FT: ЕС хочет предложить ввести лимит цены на электроэнергию в 200 евро за мегаватт в час

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить ввести лимит цен на электроэнергию, поставляемую независимыми от газа производителями, в размере 200 евро за мегаватт в час, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.
Как говорится в проекте предложения, Еврокомиссия намерена рекомендовать странам ЕС ввести ограничение на цены за электроэнергию независимых от газа производителей, таких как ветровые, атомные и угольные электростанции. Однако, в ЕС ожидают, что стоимость такой электроэнергии будет достаточно высокой, чтобы не препятствовать инвестициям в такое производство электричества в будущем.
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Отмечается, что на данный момент, например в Германии, спотовая цена за электроэнергию, превышает 450 евро за мегаватт в час.
Проект документа также подразумевает обязательное сокращение потребления электроэнергии во время пиковых часов на 5%.
Ожидается, что предложения наряду с намерениями ограничений цен на газ будут обсуждаться европейскими дипломатами в среду перед встречей министров энергетики ЕС в пятницу.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияГерманияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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