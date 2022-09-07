https://ria.ru/20220907/tseny-1815078582.html

СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию

СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ узнали о предложениях ЕС ввести лимит цены на электроэнергию

Евросоюз планирует предложить ввести лимит цен на электроэнергию, поставляемую независимыми от газа производителями, в размере 200 евро за мегаватт в час, пишет РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:55

2022-09-07T11:55

2022-09-07T11:55

экономика

россия

германия

украина

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить ввести лимит цен на электроэнергию, поставляемую независимыми от газа производителями, в размере 200 евро за мегаватт в час, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения.Как говорится в проекте предложения, Еврокомиссия намерена рекомендовать странам ЕС ввести ограничение на цены за электроэнергию независимых от газа производителей, таких как ветровые, атомные и угольные электростанции. Однако, в ЕС ожидают, что стоимость такой электроэнергии будет достаточно высокой, чтобы не препятствовать инвестициям в такое производство электричества в будущем.Отмечается, что на данный момент, например в Германии, спотовая цена за электроэнергию, превышает 450 евро за мегаватт в час.Проект документа также подразумевает обязательное сокращение потребления электроэнергии во время пиковых часов на 5%.Ожидается, что предложения наряду с намерениями ограничений цен на газ будут обсуждаться европейскими дипломатами в среду перед встречей министров энергетики ЕС в пятницу.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/neft-1815017421.html

https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html

https://ria.ru/20220906/energokrizis-1814695828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, германия, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен