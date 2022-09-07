https://ria.ru/20220907/trutnev-1815266851.html

Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты

Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты - РИА Новости, 08.09.2022

Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на вулкане Камчатки заявил, что нужно запрещать выход туристов на маршрут без подготовки и допуска квалификационной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T20:40

2022-09-07T20:40

2022-09-08T10:57

новости - туризм

юрий трутнев

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на вулкане Камчатки заявил, что нужно запрещать выход туристов на маршрут без подготовки и допуска квалификационной комиссии."Есть решения, которые приняты не совсем правильно. Например, безопасность группы пытаются решить за счет сертификации гидов. Не решат", - сказал Трутнев журналистам.Трутнев пояснил, что на Камчатке было путешествие категории 3А, что приравнивается к 5 категории сложности по туристической классификации, это очень высокая сложность."Допускать на поход категорийный необходимо при подготовке каждого члена группы. Она проверяется. Есть такая система - маршрутно-квалификационная комиссия", - рассказал он.Вице-премьер добавил, что заявку группа на Камчатке не подавала, допуск на маршрут им не был дан."Надо, думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрутно-квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут и не могла зарегистрироваться в МЧС", - заключил он.

https://ria.ru/20220907/turpotok-1815263191.html

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новости - туризм, юрий трутнев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край