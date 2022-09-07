https://ria.ru/20220907/trutnev-1815266851.html
Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты
Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты - РИА Новости, 08.09.2022
Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на вулкане Камчатки заявил, что нужно запрещать выход туристов на маршрут без подготовки и допуска квалификационной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T20:40
2022-09-07T20:40
2022-09-08T10:57
новости - туризм
юрий трутнев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на вулкане Камчатки заявил, что нужно запрещать выход туристов на маршрут без подготовки и допуска квалификационной комиссии."Есть решения, которые приняты не совсем правильно. Например, безопасность группы пытаются решить за счет сертификации гидов. Не решат", - сказал Трутнев журналистам.Трутнев пояснил, что на Камчатке было путешествие категории 3А, что приравнивается к 5 категории сложности по туристической классификации, это очень высокая сложность."Допускать на поход категорийный необходимо при подготовке каждого члена группы. Она проверяется. Есть такая система - маршрутно-квалификационная комиссия", - рассказал он.Вице-премьер добавил, что заявку группа на Камчатке не подавала, допуск на маршрут им не был дан."Надо, думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрутно-квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут и не могла зарегистрироваться в МЧС", - заключил он.
https://ria.ru/20220907/turpotok-1815263191.html
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новости - туризм, юрий трутнев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
Новости - Туризм, Юрий Трутнев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Туризм
20:40 07.09.2022 (обновлено: 10:57 08.09.2022)
Трутнев призвал запретить выход туристов без подготовки на горные маршруты
Трутнев после трагедии на Камчатке призвал запрещать выход туристов на маршрут без допуска
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на вулкане Камчатки заявил, что нужно запрещать выход туристов на маршрут без подготовки и допуска квалификационной комиссии.
"Есть решения, которые приняты не совсем правильно. Например, безопасность группы пытаются решить за счет сертификации гидов. Не решат", - сказал Трутнев журналистам.
Трутнев пояснил, что на Камчатке было путешествие категории 3А, что приравнивается к 5 категории сложности по туристической классификации, это очень высокая сложность.
"Допускать на поход категорийный необходимо при подготовке каждого члена группы. Она проверяется. Есть такая система - маршрутно-квалификационная комиссия", - рассказал он.
Вице-премьер добавил, что заявку группа на Камчатке не подавала, допуск на маршрут им не был дан.
"Надо, думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрутно-квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут и не могла зарегистрироваться в МЧС
", - заключил он.