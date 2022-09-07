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"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути

"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути - РИА Новости, 07.09.2022

"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути

"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о создании международного транзитного контейнерного маршрута на Северном морском пути, заявил генеральный директор... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:49

2022-09-07T07:49

2022-09-07T08:45

экономика

алексей лихачев

оаэ

китай

индия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

северный морской путь

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о создании международного транзитного контейнерного маршрута на Северном морском пути, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Международный транзит (по Севморпути) - интерес есть. Есть интерес у Китая, есть интерес у Индии. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в этот проект. Мы вместе с ними сейчас выходим на договоренности по созданию международного транзитного контейнерного маршрута (на Севморпути)", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП).В июне 2019 года "Росатом", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Норникель" и DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) договорились о совместной реализации проекта комплексного развития СМП и о рассмотрении возможности создания стратегического партнерства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Соглашение о намерениях было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.DP World заинтересована стать оператором портов и инфраструктуры, которые планируется построить в рамках проекта комплексного развития СМП, говорил тогда президент группы Султан Ахмед Бин Сулайем.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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экономика, алексей лихачев, оаэ, китай, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, северный морской путь