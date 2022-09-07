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"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути - РИА Новости, 07.09.2022
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"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути
"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути - РИА Новости, 07.09.2022
"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути
"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о создании международного транзитного контейнерного маршрута на Северном морском пути, заявил генеральный директор... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:49
2022-09-07T08:45
экономика
алексей лихачев
оаэ
китай
индия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
северный морской путь
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о создании международного транзитного контейнерного маршрута на Северном морском пути, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Международный транзит (по Севморпути) - интерес есть. Есть интерес у Китая, есть интерес у Индии. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в этот проект. Мы вместе с ними сейчас выходим на договоренности по созданию международного транзитного контейнерного маршрута (на Севморпути)", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП).В июне 2019 года "Росатом", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Норникель" и DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) договорились о совместной реализации проекта комплексного развития СМП и о рассмотрении возможности создания стратегического партнерства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Соглашение о намерениях было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.DP World заинтересована стать оператором портов и инфраструктуры, которые планируется построить в рамках проекта комплексного развития СМП, говорил тогда президент группы Султан Ахмед Бин Сулайем.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, алексей лихачев, оаэ, китай, индия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, северный морской путь
Экономика, Алексей Лихачев, ОАЭ, Китай, Индия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Северный морской путь
07:49 07.09.2022 (обновлено: 08:45 07.09.2022)
 
"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзите на Севморпути

"Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о транзитном контейнерном маршруте на Севморпути

© Фото : РосатомофлотАтомный лихтеровоз "Севморпуть"
Атомный лихтеровоз Севморпуть - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Росатомофлот
Атомный лихтеровоз "Севморпуть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Росатом" выходит на договоренности с ОАЭ о создании международного транзитного контейнерного маршрута на Северном морском пути, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Международный транзит (по Севморпути) - интерес есть. Есть интерес у Китая, есть интерес у Индии. Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в этот проект. Мы вместе с ними сейчас выходим на договоренности по созданию международного транзитного контейнерного маршрута (на Севморпути)", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП).
В июне 2019 года "Росатом", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), "Норникель" и DP World (контролируется правительством эмирата Дубай) договорились о совместной реализации проекта комплексного развития СМП и о рассмотрении возможности создания стратегического партнерства в форме совместного предприятия для развития транзитного грузопотока через СМП. Соглашение о намерениях было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума-2019.
DP World заинтересована стать оператором портов и инфраструктуры, которые планируется построить в рамках проекта комплексного развития СМП, говорил тогда президент группы Султан Ахмед Бин Сулайем.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

Генеральный директор Международного центра совместных инициатив Алексей Калачев и генеральный директор ООО КитайСтрой Чжао Сяоцзяо на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между сторонами в рамках Восточного экономического форума
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

Программный директор Дома культуры ГЭС-2 Алиса Прудникова, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

Волонтеры на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

Пранкеры Вован и Лексус в студии радио Sputnik на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

Участники фотографируются на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин проводит сеанс одновременной игры с участниками Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
 
ЭкономикаАлексей ЛихачевОАЭКитайИндияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияСеверный морской путь
 
 
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