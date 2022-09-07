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Центр "Амурский тигр" откликнулся на желание Кнайсль взять опеку над тигром - РИА Новости, 07.09.2022
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Центр "Амурский тигр" откликнулся на желание Кнайсль взять опеку над тигром
Центр "Амурский тигр" откликнулся на желание Кнайсль взять опеку над тигром - РИА Новости, 07.09.2022
Центр "Амурский тигр" откликнулся на желание Кнайсль взять опеку над тигром
Центр "Амурский тигр" найдет тигра для экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая ранее заявила о желании взять опеку над одним из этих хищников, и предложит... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T05:33
2022-09-07T05:34
общество
карин кнайсль
россия
хабаровский край
центр "амурский тигр"
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Центр "Амурский тигр" найдет тигра для экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая ранее заявила о желании взять опеку над одним из этих хищников, и предложит варианты помощи, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Сергей Арамилев.Кнайсль ранее сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над этим хищником."Мы найдем (тигра), их достаточно много – как минимум 750. И если у нее есть потребность, мы обязательно найдем способ вовлеченности, конкретно взятого тигра, в которого бы она могла вложить душу средства или просто душу. Тут вопрос в том, что человек может иметь сопричастность - мы можем дать возможность назвать тигра, она будет знать, что есть тигр с именем, которым она его нарекла. Соответственно, мы предложим варианты помощи", - отметил Арамилев.Он рассказал о процедуре взятия опекунства.По его словам, также некоторые опекуны финансово помогают в реабилитации тигрят, которых надо готовить к выпуску, - эта процедура требует закупки живых кормов, ветеринарной помощи.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, карин кнайсль, россия, хабаровский край, центр "амурский тигр", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Карин Кнайсль, Россия, Хабаровский край, Центр "Амурский тигр", Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:33 07.09.2022 (обновлено: 05:34 07.09.2022)
 
Центр "Амурский тигр" откликнулся на желание Кнайсль взять опеку над тигром

Центр "Амурский тигр" найдет для Кнайсль тигра, над которым она сможет взять опеку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Центр "Амурский тигр" найдет тигра для экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая ранее заявила о желании взять опеку над одним из этих хищников, и предложит варианты помощи, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Сергей Арамилев.
Кнайсль ранее сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над этим хищником.
"Мы найдем (тигра), их достаточно много – как минимум 750. И если у нее есть потребность, мы обязательно найдем способ вовлеченности, конкретно взятого тигра, в которого бы она могла вложить душу средства или просто душу. Тут вопрос в том, что человек может иметь сопричастность - мы можем дать возможность назвать тигра, она будет знать, что есть тигр с именем, которым она его нарекла. Соответственно, мы предложим варианты помощи", - отметил Арамилев.
Он рассказал о процедуре взятия опекунства.

"Ей нужно обратиться либо в Центр "Амурский тигр", либо в МинприродыРФ, и ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи амурского тигра. Есть разные варианты – все зависит от того, как человек хочет помочь. Можно помочь с приобретением фотоловушек заповедника, и тогда человек сможет периодически получат снимки определенного тигра", - отметил собеседник.

По его словам, также некоторые опекуны финансово помогают в реабилитации тигрят, которых надо готовить к выпуску, - эта процедура требует закупки живых кормов, ветеринарной помощи.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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ОбществоКарин КнайсльРоссияХабаровский крайЦентр "Амурский тигр"Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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