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В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки
В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки - РИА Новости, 07.09.2022
В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки
Житель Волгограда на оживленной улице выстрелил из пневматического оружия в молодого человека, сопровождавшего его бывшую девушку, сообщает в среду ГУМВД по... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:10
2022-09-07T18:10
2022-09-07T18:10
происшествия
волгоград
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Житель Волгограда на оживленной улице выстрелил из пневматического оружия в молодого человека, сопровождавшего его бывшую девушку, сообщает в среду ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник на улице в Кировском районе Волгограда 35-летний мужчина встретил свою бывшую пассию в обществе другого молодого человека. "Между мужчинами возник конфликт, переросший в обоюдное нанесение ударов по различным частям тела и применение одним из них пневматического оружия", - говорится в релизе.Отмечается, что в результате стрельбы у пострадавшего травмы, их степень тяжести определит экспертиза. Действиям стрелявшего в общественном месте, сообщает полиция, будет дана юридическая оценка. Проводится доследственная проверка.
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волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки
Житель Волгограда выстрелил из пневматики в нового кавалера своей бывшей девушки