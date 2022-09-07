https://ria.ru/20220907/strelba-1815233202.html

В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки

В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки - РИА Новости, 07.09.2022

В Волгограде мужчина выстрелил в нового кавалера своей бывшей девушки

Житель Волгограда на оживленной улице выстрелил из пневматического оружия в молодого человека, сопровождавшего его бывшую девушку, сообщает в среду ГУМВД по... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:10

2022-09-07T18:10

2022-09-07T18:10

происшествия

волгоград

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Житель Волгограда на оживленной улице выстрелил из пневматического оружия в молодого человека, сопровождавшего его бывшую девушку, сообщает в среду ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник на улице в Кировском районе Волгограда 35-летний мужчина встретил свою бывшую пассию в обществе другого молодого человека. "Между мужчинами возник конфликт, переросший в обоюдное нанесение ударов по различным частям тела и применение одним из них пневматического оружия", - говорится в релизе.Отмечается, что в результате стрельбы у пострадавшего травмы, их степень тяжести определит экспертиза. Действиям стрелявшего в общественном месте, сообщает полиция, будет дана юридическая оценка. Проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20220830/poboi-1813231363.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)