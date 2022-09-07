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Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока"
Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока" - РИА Новости, 08.09.2022
Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока"
Читатели американской газеты New York Post посмеялись над оговоркой пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о трубопроводе "Северный поток". РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-07T23:04
2022-09-07T23:04
2022-09-08T10:30
северный поток
в мире
сша
карин жан-пьер
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post посмеялись над оговоркой пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о трубопроводе "Северный поток".Накануне на брифинге она назвала его Nordstrom, это американская сеть магазинов люксовой одежды."Еще одно доказательство, что она понятия не имеет, о чем говорит", — прокомментировал один из пользователей сайта."То, что она читает свои заметки, еще не значит, что она понимает, что там написано", — написали в ответ."Эффект Даннинга-Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена-Пелоси" — пошутил читатель NYP."Зачем нам это? Зачем нам эти пресс-конференции в Белом доме? Там только лгут и запутывают. На вопросы не отвечают, просто перенаправляют на какой-то другой комментарий, иногда совершенно не относящийся к делу", — заключил американец.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
https://ria.ru/20220907/ssha-1815260692.html
https://ria.ru/20220907/germaniya-1815242243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток, в мире, сша, карин жан-пьер
Северный поток, В мире, США, Карин Жан-Пьер
23:04 07.09.2022 (обновлено: 10:30 08.09.2022)
Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока"
Читатели NYP подняли на смех Карин Жан-Пьер за ошибку в названии "Северного потока"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Читатели американской газеты New York Post
посмеялись над оговоркой пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о трубопроводе "Северный поток".
Накануне на брифинге она назвала его Nordstrom, это американская сеть магазинов люксовой одежды.
"Еще одно доказательство, что она понятия не имеет, о чем говорит", — прокомментировал один из пользователей сайта.
"То, что она читает свои заметки, еще не значит, что она понимает, что там написано", — написали в ответ.
"Ничего не знает о реальном мире, в котором живет, как будто только что проснулась", — добавили в комментариях.
"Эффект Даннинга-Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена-Пелоси" — пошутил читатель NYP.
"Зачем нам это? Зачем нам эти пресс-конференции в Белом доме? Там только лгут и запутывают. На вопросы не отвечают, просто перенаправляют на какой-то другой комментарий, иногда совершенно не относящийся к делу", — заключил американец.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.