https://ria.ru/20220907/ssha-1815283255.html

Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока"

Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока" - РИА Новости, 08.09.2022

Американцы набросились на пресс-секретаря Байдена из-за "Северного потока"

Читатели американской газеты New York Post посмеялись над оговоркой пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о трубопроводе "Северный поток". РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T23:04

2022-09-07T23:04

2022-09-08T10:30

северный поток

в мире

сша

карин жан-пьер

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели американской газеты New York Post посмеялись над оговоркой пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о трубопроводе "Северный поток".Накануне на брифинге она назвала его Nordstrom, это американская сеть магазинов люксовой одежды."Еще одно доказательство, что она понятия не имеет, о чем говорит", — прокомментировал один из пользователей сайта."То, что она читает свои заметки, еще не значит, что она понимает, что там написано", — написали в ответ."Эффект Даннинга-Крюгера — это метакогнитивное искажение, при котором люди склонны переоценивать свои способности или знания. Я же называю это эффектом Байдена-Пелоси" — пошутил читатель NYP."Зачем нам это? Зачем нам эти пресс-конференции в Белом доме? Там только лгут и запутывают. На вопросы не отвечают, просто перенаправляют на какой-то другой комментарий, иногда совершенно не относящийся к делу", — заключил американец.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.

https://ria.ru/20220907/ssha-1815260692.html

https://ria.ru/20220907/germaniya-1815242243.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

северный поток, в мире, сша, карин жан-пьер