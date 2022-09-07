https://ria.ru/20220907/soglashenie-1815153011.html
ПСБ и девелопер ФСК Регион подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве
ПСБ и девелопер ФСК Регион подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 07.09.2022
ПСБ и девелопер ФСК Регион подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве
ПСБ и строительная компания ФСК Регион (входит в Группу Компаний ФСК) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:52
2022-09-07T14:52
2022-09-07T18:14
псб (банк псб)
промсвязьбанк
экономика
жилье
россия
вэф-2022
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. ПСБ и строительная компания ФСК Регион (входит в Группу Компаний ФСК) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в осуществлении проектов строительства жилой недвижимости, сообщает пресс-служба банка.В рамках соглашения ПСБ будет оказывать содействие девелоперу в реализации проектов по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья, предоставлять бридж-кредиты и проектное финансирование для жилищного строительства, ипотечное кредитование в целях повышения доступности жилья."ПСБ активно финансирует строительство комфортного жилья и доступной инфраструктуры для населения в различных регионах страны, в том числе мы реализуем проекты по строительству жилья для сотрудников предприятий промышленности. В настоящее время банк поддерживает проекты в Пермском и Красноярском крае, Архангельской, Московской, Калужской областях, Республике Татарстан, Приморском и Хабаровском крае. Сотрудничество ПСБ и ФСК позволит увеличить объемы качественной застройки в регионах России, снизить себестоимость строительства жилья, что в результате ускорит обновление жилого фонда в российских городах и поспособствует росту уровня жизни населения", - сказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилл Болтромюк.По словам первого заместителя генерального директора ФСК Регион Романа Капиноса, в планы ГК ФСК входит масштабное развитие в регионах России, с объёмом реализации до 1 миллиона квадратных метров жилья."Уверен, что с ПСБ у нас сложится успешный опыт сотрудничества. На выделенные банком средства будет построено современное жилье по самым высоким стандартам, а действующие в ПСБ программы и инструменты повысят доступность жилья для населения в регионах РФ", - цитирует пресс-служба Капиноса.
https://ria.ru/20220817/fradkov-1810217518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, экономика, жилье, россия, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Экономика, Жилье, Россия, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. ПСБ и строительная компания ФСК Регион (входит в Группу Компаний ФСК) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в осуществлении проектов строительства жилой недвижимости, сообщает пресс-служба банка.
В рамках соглашения ПСБ будет оказывать содействие девелоперу в реализации проектов по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья, предоставлять бридж-кредиты и проектное финансирование для жилищного строительства, ипотечное кредитование в целях повышения доступности жилья.
"ПСБ активно финансирует строительство комфортного жилья и доступной инфраструктуры для населения в различных регионах страны, в том числе мы реализуем проекты по строительству жилья для сотрудников предприятий промышленности. В настоящее время банк поддерживает проекты в Пермском и Красноярском крае
, Архангельской
, Московской, Калужской областях
, Республике Татарстан
, Приморском и Хабаровском крае
. Сотрудничество ПСБ и ФСК позволит увеличить объемы качественной застройки в регионах России
, снизить себестоимость строительства жилья, что в результате ускорит обновление жилого фонда в российских городах и поспособствует росту уровня жизни населения", - сказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилл Болтромюк.
По словам первого заместителя генерального директора ФСК Регион Романа Капиноса, в планы ГК ФСК входит масштабное развитие в регионах России, с объёмом реализации до 1 миллиона квадратных метров жилья.
"Уверен, что с ПСБ у нас сложится успешный опыт сотрудничества. На выделенные банком средства будет построено современное жилье по самым высоким стандартам, а действующие в ПСБ программы и инструменты повысят доступность жилья для населения в регионах РФ", - цитирует пресс-служба Капиноса.