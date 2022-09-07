https://ria.ru/20220907/soglashenie-1815153011.html

ПСБ и девелопер ФСК Регион подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве

ПСБ и девелопер ФСК Регион подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 07.09.2022

ПСБ и девелопер ФСК Регион подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве

ПСБ и строительная компания ФСК Регион (входит в Группу Компаний ФСК) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:52

2022-09-07T14:52

2022-09-07T18:14

псб (банк псб)

промсвязьбанк

экономика

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россия

вэф-2022

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. ПСБ и строительная компания ФСК Регион (входит в Группу Компаний ФСК) в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в осуществлении проектов строительства жилой недвижимости, сообщает пресс-служба банка.В рамках соглашения ПСБ будет оказывать содействие девелоперу в реализации проектов по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилья, предоставлять бридж-кредиты и проектное финансирование для жилищного строительства, ипотечное кредитование в целях повышения доступности жилья."ПСБ активно финансирует строительство комфортного жилья и доступной инфраструктуры для населения в различных регионах страны, в том числе мы реализуем проекты по строительству жилья для сотрудников предприятий промышленности. В настоящее время банк поддерживает проекты в Пермском и Красноярском крае, Архангельской, Московской, Калужской областях, Республике Татарстан, Приморском и Хабаровском крае. Сотрудничество ПСБ и ФСК позволит увеличить объемы качественной застройки в регионах России, снизить себестоимость строительства жилья, что в результате ускорит обновление жилого фонда в российских городах и поспособствует росту уровня жизни населения", - сказал старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса ПСБ Кирилл Болтромюк.По словам первого заместителя генерального директора ФСК Регион Романа Капиноса, в планы ГК ФСК входит масштабное развитие в регионах России, с объёмом реализации до 1 миллиона квадратных метров жилья."Уверен, что с ПСБ у нас сложится успешный опыт сотрудничества. На выделенные банком средства будет построено современное жилье по самым высоким стандартам, а действующие в ПСБ программы и инструменты повысят доступность жилья для населения в регионах РФ", - цитирует пресс-служба Капиноса.

https://ria.ru/20220817/fradkov-1810217518.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, экономика, жилье, россия, вэф-2022, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)