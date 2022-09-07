https://ria.ru/20220907/shuvalov-1815333376.html

Шувалов анонсировал изменение правила "Фабрики проектного финансирования"

Шувалов анонсировал изменение правила "Фабрики проектного финансирования" - РИА Новости, 08.09.2022

Шувалов анонсировал изменение правила "Фабрики проектного финансирования"

Схема инвестирования в рамках "Фабрики проектного финансирования" на ближайшие два года будет изменена таким образом, чтобы инициатор проекта мог выделить чуть... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-07T08:33

2022-09-07T08:33

2022-09-08T10:47

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Схема инвестирования в рамках "Фабрики проектного финансирования" на ближайшие два года будет изменена таким образом, чтобы инициатор проекта мог выделить чуть меньше капитала, чем это обычно предусмотрено правилами фабрики, заявил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов."На совещании в правительстве у Дмитрия Юрьевича Григоренко (вице-премьер РФ - ред.) было принято решение откорректировать правило фабрики на ближайшие два года как исключение из правил для того, чтобы инициатор проекта сегодня мог дать чуть меньше капитала, чем это предусмотрено правилом", - сказал он на сессии "Финансовый сектор России: первые итоги трансформации" в рамках Восточного экономического форума.Шувалов отметил, что данное изменение пока официально не утверждено, но эти изменения анонсированы и их проводит министерство экономического развития. "Мы всячески поддерживаем изменения по фабрике и считаем, что это очень сильно поможет нам образовывать синдикаты в рамках фабрики", - заключил Шувалов."Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от трех миллиардов рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ. Они предоставляют заёмщику совместный кредит.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220722/putin-1804211600.html

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Ольга Фомченкова

экономика, игорь шувалов, русский (остров), владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)