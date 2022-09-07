https://ria.ru/20220907/shokhin-1815021133.html

Бизнес ждет отказа властей от ряда экзотических налогов, заявил Шохин

Бизнес ждет отказа властей от ряда экзотических налогов, заявил Шохин - РИА Новости, 07.09.2022

Бизнес ждет отказа властей от ряда экзотических налогов, заявил Шохин

Российский бизнес ждет, что власти в текущей ситуации не только не будут увеличивать фискальную нагрузку на компании, но и откажутся от ряда экзотических... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:59

2022-09-07T08:59

2022-09-07T08:59

экономика

александр шохин

министерство финансов рф (минфин россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российский бизнес ждет, что власти в текущей ситуации не только не будут увеличивать фискальную нагрузку на компании, но и откажутся от ряда экзотических налогов, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).При этом он добавил, что Минфин чаще всего выступает против отмены каких-либо налогов, напротив, всегда готов предложить новые инициативы."Тем более, этот год, действительно, профицитный, а на следующий год Минфин хотел бы какой-то жирок сформировать, конечно… Но эта позиция наша довольно четкая - не вводить новых фискальных мер и по возможности отказаться от экзотики, введенной в тучные годы", - отметил Шохин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр шохин, министерство финансов рф (минфин россии), российский союз промышленников и предпринимателей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022