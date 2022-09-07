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Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире - РИА Новости, 07.09.2022
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Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире
Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире - РИА Новости, 07.09.2022
Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире
Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия в этом году — "На пути к многополярному миру". РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:51
2022-09-07T15:27
цены на нефть
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сша
оон
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дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия в этом году — "На пути к многополярному миру".Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.Санкционная лихорадкаВ начале своего выступления Путин констатировал, что на смену эпидемии коронавируса пришли другие глобальные вызовы.Он отметил, что это привело к снижению доверия к доллару, евро и фунту стерлингов и даже союзники США сокращают свои резервы в американской валюте.Глава государства подчеркнул, что катализатором этих процессов стало сокращение влияния Вашингтона на процессы в глобальной экономике и политике."Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества", — сказал президент.Продовольственная сделка не помогает развивающимся странамПутин указал, что заключенная летом стамбульская продуктовая сделка не достигает заявленных целей — практически все продовольствие, экспортируемое в ее рамках Украиной, идет в Европу, а не в нуждающиеся страны.Такую политику европейских стран Путин назвал продолжением их колонизаторского прошлого.Президент подчеркнул, что рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран. Так, по данным ООН, если в 2019 году 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество — 345 миллионов."Беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен", — отметил глава государства.Ситуация в экономике стабилизироваласьВ своем выступлении президент сообщил, что спад экономики по итогам года будет в районе двух процентов или чуть больше, а годовая инфляция сейчас немного превышает 14 процентов и есть тенденция к снижению.Государственный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом около 485 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет российских регионов — с профицитом в полтора триллиона рублей, сообщил президент. Он добавил, что все программы развития будут реализованы.Он подчеркнул, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, но остаются проблемы, связанные с поставками из-за рубежа. Валютный и финансовый рынки также стабилизированы, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше четырех процентов.Спецоперация на УкраинеОтвечая на вопрос модератора заседания, журналиста Ильи Доронова, почему президент не затронул в своем выступлении специальную военную операцию на Украине, Путин отметил, что это государство не входит в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он добавил, что при этом готов ответить на любые вопросы по этой теме, если они возникнут.Глава государства подчеркнул, что после многократных попыток решить вопрос мирно Россия приняла решение ответить зеркально, "как действовал наш потенциальный противник — вооруженным путем".По словам Путина, это было сделано сознательно, а все действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе.Обстановка на Запорожской АЭСКак сообщил президент, он доверяет отчету миссии МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции, несмотря на то, что агентство находится под давлением США и ЕС. По этой причине эксперты не могут прямо указать, что станцию обстреливают с украинской территории, продолжил Путин, добавив, что "это очевидные вещи"."Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!" — указал глава государства.Он отметил, что не очень понимает, зачем Киев это делает. Предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС выработает "Росатом".Кроме того, украинская сторона пыталась устраивать теракты и на российской территории, подрывая высоковольтные ЛЭП, близкие к объектам ядерной энергетики, продолжил Путин."Они целенаправленно в этом направлении работают. Зачем, какой смысл в этом — создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают", — отметил он.Европа сама отказалась от недорогого газаПрезидент напомнил, что европейские страны, получая российский газ, на протяжении десятилетий имели очевидные конкурентные преимущества глобального масштаба. То, что сейчас они решили от этого отказаться, Москву не смущает, так как потребность в энергоресурсах в мире очень большая.Президент пояснил, что, вкладываясь в дорогостоящую добычу, предприятие должно быть уверено, что сможет продать весь газ. Поэтому "Газпром" в целом заинтересован в долгосрочных контрактах.В то же время в Европе цену в 100, а затем в 300 долларов за тысячу кубометров считали высокой и требовали определять стоимость сырья на торгах на спотовом рынке, напомнил глава государства. Сейчас цены там превышают три тысячи евро за тысячу кубов.Он подчеркнул, что в экономике и мировой торговле ничего нельзя решить административным путем.Президент отметил, что Россия в этой сфере не будет выполнять никаких решений политического характера, противоречащих контрактам и национальным экономическим интересам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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цены на нефть, владимир путин, украина, сша, оон, евросоюз, дальневосточный федеральный университет
Цены на нефть, Владимир Путин, Украина, США, ООН, Евросоюз, Дальневосточный федеральный университет
09:51 07.09.2022 (обновлено: 15:27 07.09.2022)
 
Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире

Президент Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия в этом году — "На пути к многополярному миру".
Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.

Санкционная лихорадка

В начале своего выступления Путин констатировал, что на смену эпидемии коронавируса пришли другие глобальные вызовы.
"Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что это привело к снижению доверия к доллару, евро и фунту стерлингов и даже союзники США сокращают свои резервы в американской валюте.
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Россия готовится к отмене глобалистского неофеодализма
Глава государства подчеркнул, что катализатором этих процессов стало сокращение влияния Вашингтона на процессы в глобальной экономике и политике.
"Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества", — сказал президент.

Продовольственная сделка не помогает развивающимся странам

Путин указал, что заключенная летом стамбульская продуктовая сделка не достигает заявленных целей — практически все продовольствие, экспортируемое в ее рамках Украиной, идет в Европу, а не в нуждающиеся страны.
"Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Владимир Путин
Такую политику европейских стран Путин назвал продолжением их колонизаторского прошлого.
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Небензя не исключил прекращения действия "продуктовой сделки"
Президент подчеркнул, что рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран. Так, по данным ООН, если в 2019 году 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество — 345 миллионов.
"Беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен", — отметил глава государства.

Ситуация в экономике стабилизировалась

В своем выступлении президент сообщил, что спад экономики по итогам года будет в районе двух процентов или чуть больше, а годовая инфляция сейчас немного превышает 14 процентов и есть тенденция к снижению.

"Думаю, по результатам года у нас (инфляция. — Прим. ред.) будет где-то 12 процентов, а по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели — кто-то говорит пять-шесть процентов, а кто-то говорит, что будет достигнут и уровень в четыре процента", — сказал Путин.

Государственный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом около 485 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет российских регионов — с профицитом в полтора триллиона рублей, сообщил президент. Он добавил, что все программы развития будут реализованы.

"Более того, в этом году у нас расходы федерального бюджета будут на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что мы поддерживаем все направления, которые раньше поставили для себя в качестве приоритетов, и это не может не сказаться на состоянии российской экономики в целом", — уточнил глава государства.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, но остаются проблемы, связанные с поставками из-за рубежа. Валютный и финансовый рынки также стабилизированы, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше четырех процентов.
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Спецоперация на Украине

Отвечая на вопрос модератора заседания, журналиста Ильи Доронова, почему президент не затронул в своем выступлении специальную военную операцию на Украине, Путин отметил, что это государство не входит в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он добавил, что при этом готов ответить на любые вопросы по этой теме, если они возникнут.

"Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия на Украине после государственного переворота в 2014 году те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших в Донбассе, в течение восьми лет".

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Владимир Путин
Глава государства подчеркнул, что после многократных попыток решить вопрос мирно Россия приняла решение ответить зеркально, "как действовал наш потенциальный противник — вооруженным путем".
По словам Путина, это было сделано сознательно, а все действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе.
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Обстановка на Запорожской АЭС

Как сообщил президент, он доверяет отчету миссии МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции, несмотря на то, что агентство находится под давлением США и ЕС. По этой причине эксперты не могут прямо указать, что станцию обстреливают с украинской территории, продолжил Путин, добавив, что "это очевидные вещи".
"Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!" — указал глава государства.
Он отметил, что не очень понимает, зачем Киев это делает. Предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС выработает "Росатом".
Кроме того, украинская сторона пыталась устраивать теракты и на российской территории, подрывая высоковольтные ЛЭП, близкие к объектам ядерной энергетики, продолжил Путин.
"Они целенаправленно в этом направлении работают. Зачем, какой смысл в этом — создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают", — отметил он.
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Кризис уничтожает рынок энергетики

Европа сама отказалась от недорогого газа

Президент напомнил, что европейские страны, получая российский газ, на протяжении десятилетий имели очевидные конкурентные преимущества глобального масштаба. То, что сейчас они решили от этого отказаться, Москву не смущает, так как потребность в энергоресурсах в мире очень большая.
"Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, — это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии. Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Владимир Путин
Президент пояснил, что, вкладываясь в дорогостоящую добычу, предприятие должно быть уверено, что сможет продать весь газ. Поэтому "Газпром" в целом заинтересован в долгосрочных контрактах.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 08:00
Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки, и готовит их рост
В то же время в Европе цену в 100, а затем в 300 долларов за тысячу кубометров считали высокой и требовали определять стоимость сырья на торгах на спотовом рынке, напомнил глава государства. Сейчас цены там превышают три тысячи евро за тысячу кубов.

"Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, которая приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что в экономике и мировой торговле ничего нельзя решить административным путем.
Президент отметил, что Россия в этой сфере не будет выполнять никаких решений политического характера, противоречащих контрактам и национальным экономическим интересам.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Третий день ВЭФ-2022
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 16

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 16

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 16

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 16

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

Стенд, посвященный туризму в Приморском крае, на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 16

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

Cессия Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 16

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

Стенд Министерства транспорта РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 16

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 16

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

Экран с трансляцией выступления Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэйя на сессии Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху на Восточном экономическом форуме
9 из 16

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На полях форума открылся стенд ВТБ.

Стенд ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
10 из 16

На полях форума открылся стенд ВТБ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

Командные соревнования по якутским видам спорта Тихоокеанский рубеж в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 16

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 16

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
13 из 16

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 16

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
15 из 16

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
16 из 16

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 16

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 16

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16

Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 16

Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 16

На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 16

На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 16

На полях форума открылся стенд ВТБ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 16

В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 16

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 16

Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
15 из 16

Гостями мероприятия стали представители 67 стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 16

Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Цены на нефтьВладимир ПутинУкраинаСШАООНЕвросоюзДальневосточный федеральный университет
 
 
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