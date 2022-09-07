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Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире

Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире - РИА Новости, 07.09.2022

Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире

Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия в этом году — "На пути к многополярному миру". РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:51

2022-09-07T09:51

2022-09-07T15:27

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума, тема мероприятия в этом году — "На пути к многополярному миру".Ключевые заявления президента России — в материале РИА Новости.Санкционная лихорадкаВ начале своего выступления Путин констатировал, что на смену эпидемии коронавируса пришли другие глобальные вызовы.Он отметил, что это привело к снижению доверия к доллару, евро и фунту стерлингов и даже союзники США сокращают свои резервы в американской валюте.Глава государства подчеркнул, что катализатором этих процессов стало сокращение влияния Вашингтона на процессы в глобальной экономике и политике."Абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций, здесь в центре деловых отношений находятся принципы взаимной выгоды и сотрудничества", — сказал президент.Продовольственная сделка не помогает развивающимся странамПутин указал, что заключенная летом стамбульская продуктовая сделка не достигает заявленных целей — практически все продовольствие, экспортируемое в ее рамках Украиной, идет в Европу, а не в нуждающиеся страны.Такую политику европейских стран Путин назвал продолжением их колонизаторского прошлого.Президент подчеркнул, что рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран. Так, по данным ООН, если в 2019 году 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество — 345 миллионов."Беднейшие государства и вовсе теряют доступ к важнейшим продовольственным товарам, так как скупка развитыми странами провоцирует резкий рост цен", — отметил глава государства.Ситуация в экономике стабилизироваласьВ своем выступлении президент сообщил, что спад экономики по итогам года будет в районе двух процентов или чуть больше, а годовая инфляция сейчас немного превышает 14 процентов и есть тенденция к снижению.Государственный бюджет в этом году будет сверстан с профицитом около 485 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет российских регионов — с профицитом в полтора триллиона рублей, сообщил президент. Он добавил, что все программы развития будут реализованы.Он подчеркнул, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, но остаются проблемы, связанные с поставками из-за рубежа. Валютный и финансовый рынки также стабилизированы, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше четырех процентов.Спецоперация на УкраинеОтвечая на вопрос модератора заседания, журналиста Ильи Доронова, почему президент не затронул в своем выступлении специальную военную операцию на Украине, Путин отметил, что это государство не входит в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он добавил, что при этом готов ответить на любые вопросы по этой теме, если они возникнут.Глава государства подчеркнул, что после многократных попыток решить вопрос мирно Россия приняла решение ответить зеркально, "как действовал наш потенциальный противник — вооруженным путем".По словам Путина, это было сделано сознательно, а все действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе.Обстановка на Запорожской АЭСКак сообщил президент, он доверяет отчету миссии МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции, несмотря на то, что агентство находится под давлением США и ЕС. По этой причине эксперты не могут прямо указать, что станцию обстреливают с украинской территории, продолжил Путин, добавив, что "это очевидные вещи"."Там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения. Создает это угрозу или нет? Конечно, создает!" — указал глава государства.Он отметил, что не очень понимает, зачем Киев это делает. Предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС выработает "Росатом".Кроме того, украинская сторона пыталась устраивать теракты и на российской территории, подрывая высоковольтные ЛЭП, близкие к объектам ядерной энергетики, продолжил Путин."Они целенаправленно в этом направлении работают. Зачем, какой смысл в этом — создавать угрозы для всей Европы, я, честно говоря, не очень понимаю, но они это делают", — отметил он.Европа сама отказалась от недорогого газаПрезидент напомнил, что европейские страны, получая российский газ, на протяжении десятилетий имели очевидные конкурентные преимущества глобального масштаба. То, что сейчас они решили от этого отказаться, Москву не смущает, так как потребность в энергоресурсах в мире очень большая.Президент пояснил, что, вкладываясь в дорогостоящую добычу, предприятие должно быть уверено, что сможет продать весь газ. Поэтому "Газпром" в целом заинтересован в долгосрочных контрактах.В то же время в Европе цену в 100, а затем в 300 долларов за тысячу кубометров считали высокой и требовали определять стоимость сырья на торгах на спотовом рынке, напомнил глава государства. Сейчас цены там превышают три тысячи евро за тысячу кубов.Он подчеркнул, что в экономике и мировой торговле ничего нельзя решить административным путем.Президент отметил, что Россия в этой сфере не будет выполнять никаких решений политического характера, противоречащих контрактам и национальным экономическим интересам.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Бобок

цены на нефть, владимир путин, украина, сша, оон, евросоюз, дальневосточный федеральный университет