10:02 07.09.2022 (обновлено: 10:06 07.09.2022)
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган могут обсудить сделку по вывозу зерна с Украины
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
"Да, эта тема будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вошла ли продуктовая сделка в повестку ожидаемой встречи двух лидеров в Самарканде.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.