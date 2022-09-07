https://ria.ru/20220907/sdelka-1815043399.html

Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС

Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС - РИА Новости, 07.09.2022

Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:02

2022-09-07T10:02

2022-09-07T10:06

экономика

владимир путин

шос

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752328906_113:220:2699:1675_1920x0_80_0_0_fdb2158c34e93512dfe4e52f60e87663.jpg

АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту."Да, эта тема будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вошла ли продуктовая сделка в повестку ожидаемой встречи двух лидеров в Самарканде.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220907/session-1815039199.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, шос, реджеп тайип эрдоган