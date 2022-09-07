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Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС - РИА Новости, 07.09.2022
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Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС - РИА Новости, 07.09.2022
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:02
2022-09-07T10:06
экономика
владимир путин
шос
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту."Да, эта тема будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вошла ли продуктовая сделка в повестку ожидаемой встречи двух лидеров в Самарканде.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, владимир путин, шос, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Владимир Путин, ШОС, Реджеп Тайип Эрдоган
10:02 07.09.2022 (обновлено: 10:06 07.09.2022)
 
Источник: Путин и Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях ШОС

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган могут обсудить сделку по вывозу зерна с Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
"Да, эта тема будет обсуждаться", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, вошла ли продуктовая сделка в повестку ожидаемой встречи двух лидеров в Самарканде.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
09:51
Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире
 
ЭкономикаВладимир ПутинШОСРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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