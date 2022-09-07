02:23 07.09.2022 (обновлено: 09:19 07.09.2022)
СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова
Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с бизнесменов Усманова, Авена и Рашникова
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других членов ЕС, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.
"Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России", — говорится в статье.
По словам двух собеседников издания, речь идет о бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.
Венгрия также попросила Евросоюз расширить список исключений из санкций для предоставления гумпомощи.
Санкции против российских бизнесменов после начала спецоперации на Украине вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.
Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и замораживание активов.
Ранее сообщалось, что суд Европейского союза в Люксембурге рассматривает ряд исков попавших под европейские санкции российских бизнесменов. Так, 25 мая был зарегистрирован иск Романа Абрамовича, 24 мая — Михаила Фридмана, 23 мая — Петра Авена, 6 мая — Алексея Мордашова, 29 апреля — Алишера Усманова.