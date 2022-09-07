https://ria.ru/20220907/sanktsii-1814989563.html

СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова - РИА Новости, 07.09.2022

СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T02:23

2022-09-07T02:23

2022-09-07T09:19

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россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других членов ЕС, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.По словам двух собеседников издания, речь идет о бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.Венгрия также попросила Евросоюз расширить список исключений из санкций для предоставления гумпомощи.По данным издания, просьба Будапешта "привела в ярость" другие страны ЕС, которым до 15 сентября нужно договориться о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц. По словам дипломатов, требования Венгрии обсудят в ходе заседания 7 сентября, посвященного ситуации на Украине.Санкции против российских бизнесменов после начала спецоперации на Украине вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и замораживание активов. Ранее сообщалось, что суд Европейского союза в Люксембурге рассматривает ряд исков попавших под европейские санкции российских бизнесменов. Так, 25 мая был зарегистрирован иск Романа Абрамовича, 24 мая — Михаила Фридмана, 23 мая — Петра Авена, 6 мая — Алексея Мордашова, 29 апреля — Алишера Усманова.

https://ria.ru/20220717/abramovich-1803078127.html

https://ria.ru/20220801/aven-1806466759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

венгрия, евросоюз, в мире, россия