Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/sanktsii-1814989563.html
СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова
СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова
Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T02:23
2022-09-07T09:19
венгрия
евросоюз
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других членов ЕС, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.По словам двух собеседников издания, речь идет о бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.Венгрия также попросила Евросоюз расширить список исключений из санкций для предоставления гумпомощи.По данным издания, просьба Будапешта "привела в ярость" другие страны ЕС, которым до 15 сентября нужно договориться о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц. По словам дипломатов, требования Венгрии обсудят в ходе заседания 7 сентября, посвященного ситуации на Украине.Санкции против российских бизнесменов после начала спецоперации на Украине вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и замораживание активов. Ранее сообщалось, что суд Европейского союза в Люксембурге рассматривает ряд исков попавших под европейские санкции российских бизнесменов. Так, 25 мая был зарегистрирован иск Романа Абрамовича, 24 мая — Михаила Фридмана, 23 мая — Петра Авена, 6 мая — Алексея Мордашова, 29 апреля — Алишера Усманова.
https://ria.ru/20220717/abramovich-1803078127.html
https://ria.ru/20220801/aven-1806466759.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, евросоюз, в мире, россия
Венгрия, Евросоюз, В мире, Россия
02:23 07.09.2022 (обновлено: 09:19 07.09.2022)
 
СМИ: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с бизнесменов Усманова, Авена и Рашникова

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других членов ЕС, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

"Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России", — говорится в статье.

По словам двух собеседников издания, речь идет о бизнесменах Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове.
Венгрия также попросила Евросоюз расширить список исключений из санкций для предоставления гумпомощи.
По данным издания, просьба Будапешта "привела в ярость" другие страны ЕС, которым до 15 сентября нужно договориться о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц. По словам дипломатов, требования Венгрии обсудят в ходе заседания 7 сентября, посвященного ситуации на Украине.
Роман Абрамович
17 июля, 19:43
СМИ: Абрамович потребовал от Евросовета более миллиона долларов
Санкции против российских бизнесменов после начала спецоперации на Украине вводили 28 февраля и 15 марта. Формальным поводом для таких ограничений в ЕС назвали близость бизнесменов к российскому руководству.
Всего персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний.
Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и замораживание активов.
Ранее сообщалось, что суд Европейского союза в Люксембурге рассматривает ряд исков попавших под европейские санкции российских бизнесменов. Так, 25 мая был зарегистрирован иск Романа Абрамовича, 24 мая — Михаила Фридмана, 23 мая — Петра Авена, 6 мая — Алексея Мордашова, 29 апреля — Алишера Усманова.
Российский бизнесмен Петр Авен - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:32
Суд в Лондоне отклонил требование Авена о разморозке счетов, пишут СМИ
 
ВенгрияЕвросоюзВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала