Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР
Глава РЖД Белозеров считает важной задачей создание новых пограничных переходов с Китаем
© РИА Новости / Александр КряжевПрезентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров считает одной из основных задач создание новых пограничных переходов с Китаем и трансграничных инфраструктурных объектов, об этом он рассказал на сессии "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху" в рамках Восточного экономического форума.
"Повышение эффективности работы уже существующих погранпереходов, создание новых переходов и трансграничных инфраструктурных объектов, развитие цифрового взаимодействия", - сказал он, перечисляя основные, на его взгляд, задачи для дальнейшего развития экономического взаимодействия России и Китая.
"О важности стратегического партнерства между нашими странами и о росте, серьезном и взрывном, между нашими странами… В прошлом году объем перевозок составил почти 100 миллионов тонн... За (первые - ред.) семь месяцев этого года мы приросли на 6%, и мы видим динамику увеличения", - также рассказал Белозеров.
Руководитель РЖД также выразил уверенность, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Китаем достигнет 12 триллионов рублей.
"Все предпосылки для досрочной реализации амбициозной цифры уже заложены в этом году, мы видим по приросту объема по нашим цифрам", - заключил Белозеров.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.