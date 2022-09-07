https://ria.ru/20220907/rzhd-1815114256.html

Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР

Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР - РИА Новости, 07.09.2022

Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР

Глава РЖД Олег Белозеров считает одной из основных задач создание новых пограничных переходов с Китаем и трансграничных инфраструктурных объектов, об этом он... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:12

2022-09-07T13:12

2022-09-07T13:12

экономика

технологии

олег белозеров

китай

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров считает одной из основных задач создание новых пограничных переходов с Китаем и трансграничных инфраструктурных объектов, об этом он рассказал на сессии "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху" в рамках Восточного экономического форума."Повышение эффективности работы уже существующих погранпереходов, создание новых переходов и трансграничных инфраструктурных объектов, развитие цифрового взаимодействия", - сказал он, перечисляя основные, на его взгляд, задачи для дальнейшего развития экономического взаимодействия России и Китая."О важности стратегического партнерства между нашими странами и о росте, серьезном и взрывном, между нашими странами… В прошлом году объем перевозок составил почти 100 миллионов тонн... За (первые - ред.) семь месяцев этого года мы приросли на 6%, и мы видим динамику увеличения", - также рассказал Белозеров.Руководитель РЖД также выразил уверенность, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Китаем достигнет 12 триллионов рублей."Все предпосылки для досрочной реализации амбициозной цифры уже заложены в этом году, мы видим по приросту объема по нашим цифрам", - заключил Белозеров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814997156.html

https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html

китай

россия

русский (остров)

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экономика, технологии, олег белозеров, китай, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)