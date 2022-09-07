Рейтинг@Mail.ru
Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/rzhd-1815114256.html
Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР
Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР - РИА Новости, 07.09.2022
Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР
Глава РЖД Олег Белозеров считает одной из основных задач создание новых пограничных переходов с Китаем и трансграничных инфраструктурных объектов, об этом он... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:12
2022-09-07T13:12
экономика
технологии
олег белозеров
китай
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814500064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_59ef4b9deae2f6d4a980965fd28d6973.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров считает одной из основных задач создание новых пограничных переходов с Китаем и трансграничных инфраструктурных объектов, об этом он рассказал на сессии "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху" в рамках Восточного экономического форума."Повышение эффективности работы уже существующих погранпереходов, создание новых переходов и трансграничных инфраструктурных объектов, развитие цифрового взаимодействия", - сказал он, перечисляя основные, на его взгляд, задачи для дальнейшего развития экономического взаимодействия России и Китая."О важности стратегического партнерства между нашими странами и о росте, серьезном и взрывном, между нашими странами… В прошлом году объем перевозок составил почти 100 миллионов тонн... За (первые - ред.) семь месяцев этого года мы приросли на 6%, и мы видим динамику увеличения", - также рассказал Белозеров.Руководитель РЖД также выразил уверенность, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Китаем достигнет 12 триллионов рублей."Все предпосылки для досрочной реализации амбициозной цифры уже заложены в этом году, мы видим по приросту объема по нашим цифрам", - заключил Белозеров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/delegatsiya-1814997156.html
https://ria.ru/20220906/vef-1814763417.html
китай
россия
русский (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814500064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d037b53533e353a85a1dae92477ba2af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, олег белозеров, китай, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Технологии, Олег Белозеров, Китай, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
13:12 07.09.2022
 
Глава РЖД считает важной задачей создание новых пограничных переходов с КНР

Глава РЖД Белозеров считает важной задачей создание новых пограничных переходов с Китаем

© РИА Новости / Александр КряжевПрезентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров считает одной из основных задач создание новых пограничных переходов с Китаем и трансграничных инфраструктурных объектов, об этом он рассказал на сессии "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху" в рамках Восточного экономического форума.
"Повышение эффективности работы уже существующих погранпереходов, создание новых переходов и трансграничных инфраструктурных объектов, развитие цифрового взаимодействия", - сказал он, перечисляя основные, на его взгляд, задачи для дальнейшего развития экономического взаимодействия России и Китая.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
05:32
Самая многочисленная иностранная делегация на ВЭФ прибыла из Китая
"О важности стратегического партнерства между нашими странами и о росте, серьезном и взрывном, между нашими странами… В прошлом году объем перевозок составил почти 100 миллионов тонн... За (первые - ред.) семь месяцев этого года мы приросли на 6%, и мы видим динамику увеличения", - также рассказал Белозеров.
Руководитель РЖД также выразил уверенность, что по итогам текущего года товарооборот между Россией и Китаем достигнет 12 триллионов рублей.
"Все предпосылки для досрочной реализации амбициозной цифры уже заложены в этом году, мы видим по приросту объема по нашим цифрам", - заключил Белозеров.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:51
Путин на ВЭФ даст оценку развитию экономики России
 
ЭкономикаТехнологииОлег БелозеровКитайРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала