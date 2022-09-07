https://ria.ru/20220907/rudkovskaya-1815172861.html
Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста
Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста - РИА Новости, 07.09.2022
Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста
Яна Рудковская в социальных сетях показала свидетельство о рождении, справку из школы и студенческий билет, чтобы доказать, что ей 47 лет. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:01
2022-09-07T16:01
2022-09-07T16:01
шоубиз
яна рудковская
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Яна Рудковская в социальных сетях показала свидетельство о рождении, справку из школы и студенческий билет, чтобы доказать, что ей 47 лет.Поводом для публикации стали многочисленные слухи о том, что продюсер обманывает поклонников насчет своего возраста. В частности, Милана Тюльпанова выражала сомнения по поводу того, что Рудковской действительно 47 лет.Ранее певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы продемонстрировать результаты липосакции.
https://ria.ru/20220706/rudkovskaya-1800650883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яна рудковская
Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста
Яна Рудковская показала свидетельство о рождении для подтверждения 47-летия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Яна Рудковская в социальных сетях показала свидетельство о рождении, справку из школы и студенческий билет, чтобы доказать, что ей 47 лет.
"Мое свидетельство о рождении – город Костанай, 2 января 1975 года. А это – мой студенческий билет нашла даже, что в 1992 году я сразу же поступила в Алтайский государственный медицинский университет", – сказала Яна.
Поводом для публикации стали многочисленные слухи о том, что продюсер обманывает поклонников насчет своего возраста. В частности, Милана Тюльпанова выражала сомнения по поводу того, что Рудковской действительно 47 лет.
Ранее певица Слава полностью разделась
в социальных сетях, чтобы продемонстрировать результаты липосакции.