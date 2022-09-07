https://ria.ru/20220907/rudkovskaya-1815172861.html

Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста

Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста - РИА Новости, 07.09.2022

Рудковская показала свидетельство о рождении в подтверждение возраста

Яна Рудковская в социальных сетях показала свидетельство о рождении, справку из школы и студенческий билет, чтобы доказать, что ей 47 лет. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:01

2022-09-07T16:01

2022-09-07T16:01

шоубиз

яна рудковская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578042191_0:111:2048:1263_1920x0_80_0_0_bd18d654246b8cfe674d9e3c152be2b3.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Яна Рудковская в социальных сетях показала свидетельство о рождении, справку из школы и студенческий билет, чтобы доказать, что ей 47 лет.Поводом для публикации стали многочисленные слухи о том, что продюсер обманывает поклонников насчет своего возраста. В частности, Милана Тюльпанова выражала сомнения по поводу того, что Рудковской действительно 47 лет.Ранее певица Слава полностью разделась в социальных сетях, чтобы продемонстрировать результаты липосакции.

https://ria.ru/20220706/rudkovskaya-1800650883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

яна рудковская