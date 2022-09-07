https://ria.ru/20220907/rossiya-1815137186.html

Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа

Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что действия российских властей направлены на защиту народа

Действия России направлены на защиту народа, власть действует исходя из этих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:08

2022-09-07T14:08

2022-09-07T14:08

общество

россия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Действия России направлены на защиту народа, власть действует исходя из этих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Наша задача заключается в том, чтобы пояснить гражданам позицию РФ, позицию руководства России, наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа и многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исключительно исходя из этих соображений", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ."И мы видим, что подавляющие число граждан на нашей стороне", - добавил он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)