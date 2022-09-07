08:00 07.09.2022 (обновлено: 08:14 07.09.2022)
Россия триумфально победила в глобальной горячей войне
Возможно, в повседневной круговерти событий кто-то не заметил, но на днях произошло событие, бронебойным тараном разнесшее в пыль, казалось, незыблемый базис западного общества и политики. Global Climate Intelligence Group, одно из наиболее крупных и авторитетных научных сообществ, занимающихся вопросами глобального потепления и климатических изменений, выпустило доклад, в котором без малейшей возможности двоякого толкования говорится о том, что вина человечества и парниковых газов в нагревании атмосферы — миф, ложь и профанация.
Опубликованный документ, который авторы классифицировали как Всемирную декларацию о климате, имеет предельно скандальное название "Нет никакой климатической катастрофы". В декларации, которую подписали ни много ни мало более 1100 ученых из пятнадцати стран с наибольшим научным потенциалом, утверждается, что:
- —глобальное потепление имеет в равной степени как антропогенную, так и естественную природу. Экологи внезапно вспомнили, что есть такая наука геология, которая давно доказала, что мы живем во времена сразу после малого ледникового периода, который завершился лишь в конце XIX века. То есть потепление — это естественный "откат" после длительного периода холодов;
- —глобальное потепление нарастает с гораздо меньшей скоростью, чем это прогнозировалось всевозможными крикливыми экологическими организациями и фондами. Более того, разница прогнозной и реальной динамики разогрева атмосферы Земли говорит о том, что человечество по-прежнему практически ничего не понимает в сути этих процессов;
- —вся зеленая идеология и многолетняя политика агрессивной принудительной декарбонизации строилась на изначально ошибочных моделях и постулатах, что превратило вроде бы благое начинание в легализованный транснациональный рэкет, вымогающий миллиарды долларов у энергетических и добывающих компаний. Фактически под эту дудку и под прикрытием срочно принятых законов стали грабить и расправляться с неугодными, будь то конкуренты по бизнесу или геополитике;
- —двуокись углерода не приносит природе никакого вреда, более того, пресловутый СО2 — это самое настоящее благословение, без которого любые известные нам сегодня культуры и виды, обитающие на планете, не имели бы шансов на эволюционное выживание. Углекислый газ является ключевым компонентом фотосинтеза, что сохраняет и приумножает растительный фонд, те самые легкие планеты. Он же является катализатором увеличения общей биомассы, самым благотворным образом влияя на урожайность пищевых сельскохозяйственных культур;
- —глобальное потепление не приводит к увеличению количества и частоты природных катастроф. Нет никаких статистических подтверждений тому, что наводнения, засухи, ураганы и прочие бедствия стали случаться чаще, чем сто-двести лет назад. Особую боль у экологически озабоченных граждан должен вызвать тот факт, что, по мнению международной группы ученых, СО2, наоборот, выступает в роли смягчающего фактора потепления;
- —в данный момент не существует никакой экологической катастрофы, как нет никаких оснований для паники и раздувания истерии. Международная программа декарбонизации и нулевых выбросов к 2050 году, принятая и уже реализуемая множеством стран, является антинаучной, невыполнимой и крайне вредной с точки зрения что экологии, что экономики. Мировое сообщество должно переживать не об эфемерном достатке для всех, а о том, что в развитых странах с хорошо образованным населением и высоким уровнем жизни граждане больше озабочены не деторождением, а придуманными проблемами экологии.
27 августа, 08:00Разворот на 180. Запад решил дать России шанс разбогатеть
Собственно говоря, здесь можно было бы поставить жирную точку и насладиться гробовой тишиной, что разлилась над всем западным миром, который несколько последних десятилетий прожил в галопирующем экологическом угаре. Но мы позволим себе добавить несколько штрихов, так сказать, для полноты картины.
На самом деле подобный скандальный демарш был вполне ожидаем для всех, кто хотя бы мельком следит за политической и экономической повесткой, где, конечно, очень густо замешаны добывающая промышленность и энергоресурсы. Прошло всего полгода с момента начала СВО, когда групповой Запад принялся отказываться от поставок российского угля, нефти и газа. Как бы натужно ни смеялись всевозможные острословы от зарубежной политики, но это прямо на глазах подвело на край коллапса даже не экономику, а привычное мироустройство. Выяснилось, что это не Россия — страна-бензоколонка, это весь Запад — энергетический и ресурсный наркоман, не способный прожить даже шести месяцев без регулярных поставок российских углеводородов.
Вот беглая выборка новостей из западной прессы за последние дни.
6 июля, 08:06Уголь спасет Европу от агрессивной России
Около 60 процентов заводов и фабрик Великобритании могут закрыться или остановить большую часть производства из-за запредельных цен на электроэнергию.
Премьер-министр Баварии, одного из богатейших регионов Германии, Маркус Зедер заявил, что правительство — в частности, вице-премьер Роберт Хабек — обманывает сограждан и из-за текущих событий в российско-германских отношениях немцев ждет сильнейший спад уровня жизни.
В Швеции после остановки "Северного потока — 1" стоимость электроэнергии скачком выросла в четыре раза и превысила три кроны за киловатт-час. Стокгольм предпринимает отчаянные попытки отвязать ценообразование электричества от стоимости природного газа на биржах Европы.
Агентство Goldman Sachs произвело расчеты и пришло к неутешительному выводу: чистое удорожание электроэнергии в Европе в следующем году составит два триллиона евро, или 15 процентов общего объема ВВП. Аналитики мрачно прогнозируют лавинообразный рост недовольства среди населения, банкротств, а также нарастающий тренд бегства бизнеса и производств — конечно, тех, кто переживет эту зиму.
Список подобных публикаций можно было бы продолжать очень долго, суть в другом.
Комплекс текущих условий, где воедино переплелись глобальный дефицит ресурсов, санкционная стрельба Европы себе же в голову, вошедшая в крен в период пандемии мировая экономика и многое другое, — все это привело к тому, что на Западе исчезли деньги на безбедное существование и содержание всевозможных экологических дармоедов и трюкачей от науки. У государств больше нет финансов, сил и запаса прочности, чтобы ставить эксперименты над логикой, физикой и классической экономикой. Перед иностранным обществом сейчас стоит простой, но исключительный вопрос: как прожить грядущую зиму. И увещевания канцлера Шольца, премьера Моравецкого и прочих лидеров не очень-то успокаивают их сограждан.
Хотя бы потому, что заполненные на 80 процентов ПХГ Германии не гарантируют ровным счетом ничего, ведь эти хранилища являются маневровыми и позволяют затыкать дыры в тех случаях, когда случаются сбои магистральных и регулярных поставок. А еще потому, что поляки сегодня по нескольку дней стоят в очередях у ворот собственных угольных компаний, чтобы купить хотя бы тонну не самого чистого топлива, без которого не обогреть дом и не приготовить еды детям.
Вавилонская башня декарбонизации, вся эта колоссальная махина манипуляций, подтасовок и откровенного вранья — рухнула. Можно с полным основанием и гордостью утверждать: это сделали мы.