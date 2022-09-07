https://ria.ru/20220907/pvo-1815107208.html

Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха"

Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 07.09.2022

Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха"

Российские военные сбили восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО за прошедшие сутки, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:00

2022-09-07T13:29

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

в мире

каменка

изюм (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные сбили восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО за прошедшие сутки, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что также перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

каменка

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире, каменка, изюм (город)