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Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха"
Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 07.09.2022
Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха"
Российские военные сбили восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО за прошедшие сутки, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:00
2022-09-07T13:00
2022-09-07T13:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
в мире
каменка
изюм (город)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские военные сбили восемь украинских беспилотников и 20 снарядов РСЗО за прошедшие сутки, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что также перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населённых пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), в мире, каменка, изюм (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), В мире, Каменка, Изюм (город)
13:00 07.09.2022 (обновлено: 13:29 07.09.2022)
Силы ПВО перехватили 20 украинских снарядов HIMARS и "Ольха"
Минобороны: силы ПВО перехватили 20 снарядов HIMARS и "Ольха" ВСУ и сбили восемь БПЛА