16:12 07.09.2022 (обновлено: 17:00 07.09.2022)
Французы попросили главу ЕК замолчать после заявления Путина
Читатели Le Figaro попросили главу ЕК фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились планами западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы.
Поводом для обсуждения стала статья, в которой говорится об ответе президента России Владимира Путина на такой шаг. В частности, он заявил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов.
"Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — Прим. Ред.)?" — спросил комментатор.
"Мы развязали экономическую войну против России, вопреки нашим интересам, через американское следование и внутриполитическое позерство", — поддержал другой.
"Путин прав, лидеры ЕС подчиняются США", — написал один из пользователей.
"Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам", — резюмировали читатели.
Министры финансов G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Кроме того глава Еврокомиссии заявила, что 9 сентября планирует обсудить со странами Евросоюза набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из России.
"Путин прав, лидеры ЕС подчиняются США", — написал один из пользователей.
"Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам", — резюмировали читатели.
Министры финансов G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Кроме того глава Еврокомиссии заявила, что 9 сентября планирует обсудить со странами Евросоюза набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из России.