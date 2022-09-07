https://ria.ru/20220907/putin-1815180368.html

Французы попросили главу ЕК замолчать после заявления Путина

Французы попросили главу ЕК замолчать после заявления Путина - РИА Новости, 07.09.2022

Французы попросили главу ЕК замолчать после заявления Путина

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились планами западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:12

2022-09-07T16:12

2022-09-07T17:00

цены на нефть

россия

владимир путин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

москва

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились планами западных стран ограничить цены на российские энергоресурсы.Поводом для обсуждения стала статья, в которой говорится об ответе президента России Владимира Путина на такой шаг. В частности, он заявил, что Москва может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов."Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — Прим. Ред.)?" — спросил комментатор."Мы развязали экономическую войну против России, вопреки нашим интересам, через американское следование и внутриполитическое позерство", — поддержал другой."Путин прав, лидеры ЕС подчиняются США", — написал один из пользователей. "Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам", — резюмировали читатели. Министры финансов G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Кроме того глава Еврокомиссии заявила, что 9 сентября планирует обсудить со странами Евросоюза набор новых мер, которые она хочет предложить для нормализации ситуации на рынке электроэнергии, включая лимит цен на импорт газа из России.

https://ria.ru/20220907/neft-1815102524.html

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Севастиан Котов

цены на нефть, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, москва, в мире, экономика