https://ria.ru/20220907/prigovor-1815157940.html

В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов

В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов - РИА Новости, 07.09.2022

В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 12 лет трёх жителей Дагестана, планировавших теракты в отношении силовиков, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:14

2022-09-07T15:14

2022-09-07T15:14

происшествия

россия

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 12 лет трёх жителей Дагестана, планировавших теракты в отношении силовиков, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.По данным следствия, в декабре 2020 года Рамазанов М.М, Абдулкадыров М.Р., Шахрудинов Ш.Г., являясь приверженцами ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*, планировали совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также административных зданий УФСБ и ЦПЭ МВД по Дагестану. Члены группы, согласно отведенным им ролям, сделали на мобильный телефон фото- и видеосъемку подходов к указанным зданиям, изготовили карты-схемы с нанесением на них объектов, постов охраны, секторов обстрелов, путей отходов.Реализовать свои планы группе не удалось — их задержали 25-26 декабря 2020 года. При задержании правоохранительные органы изъяли в их доме огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.Суд признал их виновными в приготовлении террористического акта, организации незаконного вооруженного формирования, приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия, публичных призывах к экстремистской деятельности."Суд приговорил Рамазанова М.М. к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев и штрафу в размере 350 тысяч рублей, а Шахрудинова Ш.Г. и Абдулкадырова М.Р. — к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, с пребыванием первых 4 лет в тюрьме. Приговоры суда вступили в законную силу", — говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

https://ria.ru/20220518/makhachkala-1789158985.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)