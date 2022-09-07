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В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов - РИА Новости, 07.09.2022
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В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов
В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов - РИА Новости, 07.09.2022
В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов
Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 12 лет трёх жителей Дагестана, планировавших теракты в отношении силовиков, сообщает пресс-служба УФСБ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:14
2022-09-07T15:14
происшествия
россия
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 12 лет трёх жителей Дагестана, планировавших теракты в отношении силовиков, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.По данным следствия, в декабре 2020 года Рамазанов М.М, Абдулкадыров М.Р., Шахрудинов Ш.Г., являясь приверженцами ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*, планировали совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также административных зданий УФСБ и ЦПЭ МВД по Дагестану. Члены группы, согласно отведенным им ролям, сделали на мобильный телефон фото- и видеосъемку подходов к указанным зданиям, изготовили карты-схемы с нанесением на них объектов, постов охраны, секторов обстрелов, путей отходов.Реализовать свои планы группе не удалось — их задержали 25-26 декабря 2020 года. При задержании правоохранительные органы изъяли в их доме огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.Суд признал их виновными в приготовлении террористического акта, организации незаконного вооруженного формирования, приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия, публичных призывах к экстремистской деятельности."Суд приговорил Рамазанова М.М. к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев и штрафу в размере 350 тысяч рублей, а Шахрудинова Ш.Г. и Абдулкадырова М.Р. — к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, с пребыванием первых 4 лет в тюрьме. Приговоры суда вступили в законную силу", — говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
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происшествия, россия, республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:14 07.09.2022
 
В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов

Трое жителей Дагестана, готовившие теракты у зданий ФСБ и МВД, получили от 11 до 12 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 сен — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 12 лет трёх жителей Дагестана, планировавших теракты в отношении силовиков, сообщает пресс-служба УФСБ России по Дагестану.
По данным следствия, в декабре 2020 года Рамазанов М.М, Абдулкадыров М.Р., Шахрудинов Ш.Г., являясь приверженцами ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*, планировали совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также административных зданий УФСБ и ЦПЭ МВД по Дагестану. Члены группы, согласно отведенным им ролям, сделали на мобильный телефон фото- и видеосъемку подходов к указанным зданиям, изготовили карты-схемы с нанесением на них объектов, постов охраны, секторов обстрелов, путей отходов.
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Реализовать свои планы группе не удалось — их задержали 25-26 декабря 2020 года. При задержании правоохранительные органы изъяли в их доме огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
Суд признал их виновными в приготовлении террористического акта, организации незаконного вооруженного формирования, приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия, публичных призывах к экстремистской деятельности.
"Суд приговорил Рамазанова М.М. к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев и штрафу в размере 350 тысяч рублей, а Шахрудинова Ш.Г. и Абдулкадырова М.Р. — к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, с пребыванием первых 4 лет в тюрьме. Приговоры суда вступили в законную силу", — говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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