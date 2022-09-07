Путин напомнил, что Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН

Путин: международное право попирается, но Россия его не нарушает, а обвиняют почему-то ее
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.
На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.
На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.
На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.
Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".
Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".
На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.
На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.
Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.
Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.
На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".
На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".
В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.
В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.
Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.
Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября.
На пленарном заседании 7 сентября выступил президент России Владимир Путин.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Во время форума многие регионы подписали договоры об инвестициях и развитии инфраструктуры.
На ВЭФ открылся стенд, посвященный туризму в Приморском крае.
Кроме того, прошла сессия "Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности".
На полях ВЭФ открылся павильон Министерства транспорта.
Во время форума перед гостями выступают различные творческие коллективы.
На ВЭФ прошла сессия "Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху".
В рамках мероприятия работают культурные и спортивные площадки.
Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Общее количество сессий на ВЭФ — 71, спикеров — более 530.
Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".
Гостями мероприятия стали представители 67 стран.
Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний.