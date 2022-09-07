https://ria.ru/20220907/pravo-1815059307.html

Путин напомнил, что Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН

Путин напомнил, что Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН - РИА Новости, 07.09.2022

Путин напомнил, что Югославию, Ирак и Ливию бомбили без санкций ООН

Международное право всегда попирается, войну в Ираке, действия в Югославии и бомбардировки Белграда не сопровождали санкции ООН, а сегодня обвиняют Москву,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:47

2022-09-07T10:47

2022-09-07T12:18

в мире

оон

югославия

ирак

ливия

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Международное право всегда попирается, войну в Ираке, действия в Югославии и бомбардировки Белграда не сопровождали санкции ООН, а сегодня обвиняют Москву, заявил президент России Владимир Путин, не согласившись с тем, что РФ нарушает какие-либо принципы международного права."Международное право всегда попирается. Вот сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций ООН? Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами, кто это делал? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Аналогичная ситуация, по словам главы РФ, складывалась и в Ливии."То же самое - Ливию размолотили - где это международное право?" - сказал он.По словам российского президента, те, кто предпринимает подобные действия, сами понимают, что нарушают принципы международного права, однако навязывают другим "надуманные правила"."Поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах. Каких правилах и что там придумали? Откуда они выковыряли эти правила? Пускай сами по ним и живут", - резюмировал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220505/yugoslaviya-1787039951.html

югославия

ирак

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин разъяснил действия РФ на Украине с точки зрения международного права Путин изложил логику российских действий в Донбассе в соответствии с международным правом. "А где ситуация такая же по Ираку? Взяли бомбанули там, страну размолотили - и все, то же самое по Ливии. Где это международное право? Нет, все понимают, что это не соответствует международному праву, поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах... Пускай сами по ним и живут" 2022-09-07T10:47 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, оон, югославия, ирак, ливия, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)