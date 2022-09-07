https://ria.ru/20220907/postavki-1815010599.html
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД
Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:21
2022-09-07T08:21
2022-09-07T09:10
в мире
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он напомнил, что импорт российских энергоносителей, наряду с остальной товарной номенклатурой, был приостановлен Пхеньяном в 2020 году в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814969100.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:21 07.09.2022 (обновлено: 09:10 07.09.2022)
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД
Глава департамента МИД: Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР