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Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД
Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:21
2022-09-07T09:10
в мире
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он напомнил, что импорт российских энергоносителей, наряду с остальной товарной номенклатурой, был приостановлен Пхеньяном в 2020 году в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814969100.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
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в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:21 07.09.2022 (обновлено: 09:10 07.09.2022)
 
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД

Глава департамента МИД: Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
Он напомнил, что импорт российских энергоносителей, наряду с остальной товарной номенклатурой, был приостановлен Пхеньяном в 2020 году в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции.
"В случае готовности северокорейских партнеров к восстановлению торговых потоков возобновим поставки нефти и нефтепродуктов в соответствующих объемах", - отметил Зиновьев.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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В миреРоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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