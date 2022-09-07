https://ria.ru/20220907/postavki-1815010599.html

Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД

Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в КНДР, заявили в МИД

Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:21

2022-09-07T08:21

2022-09-07T09:10

в мире

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва готова возобновить остановленные из-за COVID-19 поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР, если поступит запрос Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он напомнил, что импорт российских энергоносителей, наряду с остальной товарной номенклатурой, был приостановлен Пхеньяном в 2020 году в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220906/boepripasy-1814969100.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, кндр (северная корея), пхеньян, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)