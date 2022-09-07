https://ria.ru/20220907/popova-1814999083.html

Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона

Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона - РИА Новости, 07.09.2022

Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона

Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:17

2022-09-07T06:17

2022-09-07T06:17

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет избежать, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что сегодняшняя ситуация с заболеваемостью полностью оправдала прогноз, который был сделан. Пять недель шел подъем, затем "платформа" и потом снижение."На прошедшей неделе снижение заболеваемости в Москве значимое уже - на 16%, в Московской области - на 19%, в Санкт-Петербурге - на 26%", - уточнила Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/koronavirus-1814991285.html

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