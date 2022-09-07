https://ria.ru/20220907/popova-1814999083.html
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона - РИА Новости, 07.09.2022
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона
Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:17
2022-09-07T06:17
2022-09-07T06:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет избежать, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что сегодняшняя ситуация с заболеваемостью полностью оправдала прогноз, который был сделан. Пять недель шел подъем, затем "платформа" и потом снижение."На прошедшей неделе снижение заболеваемости в Москве значимое уже - на 16%, в Московской области - на 19%, в Санкт-Петербурге - на 26%", - уточнила Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/koronavirus-1814991285.html
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internet-group@rian.ru
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Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона