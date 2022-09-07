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Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона - РИА Новости, 07.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220907/popova-1814999083.html
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона - РИА Новости, 07.09.2022
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона
Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:17
2022-09-07T06:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет избежать, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что сегодняшняя ситуация с заболеваемостью полностью оправдала прогноз, который был сделан. Пять недель шел подъем, затем "платформа" и потом снижение."На прошедшей неделе снижение заболеваемости в Москве значимое уже - на 16%, в Московской области - на 19%, в Санкт-Петербурге - на 26%", - уточнила Попова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, анна попова, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
06:17 07.09.2022
 
Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом значимо снижается в столичном регионе, пандемия уходит из него, при правильных действиях второго подъема заболеваемости можно будет избежать, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым. Если мы в сентябре все будем делать правильно, то второго подъема мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ", - сказала Попова.
Она отметила, что сегодняшняя ситуация с заболеваемостью полностью оправдала прогноз, который был сделан. Пять недель шел подъем, затем "платформа" и потом снижение.
"На прошедшей неделе снижение заболеваемости в Москве значимое уже - на 16%, в Московской области - на 19%, в Санкт-Петербурге - на 26%", - уточнила Попова.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Руководитель Роспотребнадзора главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:08Распространение коронавируса
Попова: пока нет оснований предполагать, что коронавирус совсем исчезнет
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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