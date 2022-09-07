https://ria.ru/20220907/peterburg-1815240125.html

В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами

В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами - РИА Новости, 07.09.2022

В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами

В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:38

2022-09-07T18:38

2022-09-07T18:38

происшествия

жкх

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765863349_0:196:2952:1857_1920x0_80_0_0_69423c866d2a197f6f7dac1235a36179.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию."Экологические терминалы для приема опасных отходов пропадали с мест установки в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах в апреле и мае текущего года. В действиях злоумышленников правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили в пресс-службе комитета.В ведомстве добавили, что мотивы действий правонарушителей остаются неясными. "Стоит отметить, что на момент совершения хищения внутри экологических терминалов находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Неправильная утилизация таких отходов способна нанести значительный вред окружающей среде", - отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20220906/shary-1814930590.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, санкт-петербург, россия