https://ria.ru/20220907/peterburg-1815240125.html
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами - РИА Новости, 07.09.2022
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами
В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:38
2022-09-07T18:38
2022-09-07T18:38
происшествия
жкх
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765863349_0:196:2952:1857_1920x0_80_0_0_69423c866d2a197f6f7dac1235a36179.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию."Экологические терминалы для приема опасных отходов пропадали с мест установки в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах в апреле и мае текущего года. В действиях злоумышленников правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили в пресс-службе комитета.В ведомстве добавили, что мотивы действий правонарушителей остаются неясными. "Стоит отметить, что на момент совершения хищения внутри экологических терминалов находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Неправильная утилизация таких отходов способна нанести значительный вред окружающей среде", - отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20220906/shary-1814930590.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765863349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ec7098cc97a56497e1097d35ed1b8d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, санкт-петербург, россия
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с ртутьсодержащими лампами