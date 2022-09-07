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В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами - РИА Новости, 07.09.2022
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В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами - РИА Новости, 07.09.2022
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами
В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:38
2022-09-07T18:38
происшествия
жкх
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию."Экологические терминалы для приема опасных отходов пропадали с мест установки в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах в апреле и мае текущего года. В действиях злоумышленников правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили в пресс-службе комитета.В ведомстве добавили, что мотивы действий правонарушителей остаются неясными. "Стоит отметить, что на момент совершения хищения внутри экологических терминалов находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Неправильная утилизация таких отходов способна нанести значительный вред окружающей среде", - отмечают в пресс-службе.
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происшествия, жкх, санкт-петербург, россия
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия
18:38 07.09.2022
 
В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с опасными отходами

В Петербурге объявили в розыск укравших экотерминалы с ртутьсодержащими лампами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОтправка батареек на переработку
Отправка батареек на переработку - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отправка батареек на переработку. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В Петербурге возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения экотерминалов с опасными отходами из различных районов города, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.
"Экологические терминалы для приема опасных отходов пропадали с мест установки в Выборгском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах в апреле и мае текущего года. В действиях злоумышленников правоохранительные органы усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщили в пресс-службе комитета.
В ведомстве добавили, что мотивы действий правонарушителей остаются неясными. "Стоит отметить, что на момент совершения хищения внутри экологических терминалов находились батарейки и компактные ртутьсодержащие лампы. Неправильная утилизация таких отходов способна нанести значительный вред окружающей среде", - отмечают в пресс-службе.
Воздушный шар - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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