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Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области

Украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи, сообщили... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:26

2022-09-07T13:26

2022-09-07T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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балаклея

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи, сообщили РИА Новости в администрации региона."В ночь на 7 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по социально-значимым объектам Купянска Харьковской области. В числе этих объектов пункт временного пребывания беженцев из Балаклеи", - сообщили в ведомстве.По словам собеседника агентства, идет разбор завалов.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

харьковская область

киев

балаклея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, киев, балаклея