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Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2022
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Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области
Украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи, сообщили... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:26
2022-09-07T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
балаклея
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи, сообщили РИА Новости в администрации региона."В ночь на 7 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по социально-значимым объектам Купянска Харьковской области. В числе этих объектов пункт временного пребывания беженцев из Балаклеи", - сообщили в ведомстве.По словам собеседника агентства, идет разбор завалов.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
харьковская область
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в мире, харьковская область, киев, балаклея
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Балаклея
13:26 07.09.2022 (обновлено: 13:35 07.09.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области

Власти Купянска: украинские войска обстреляли пункт пребывания беженцев из Балаклеи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкМашина МЧС с доставленной из России гуманитарной помощью в Купянске
Машина МЧС с доставленной из России гуманитарной помощью в Купянске - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Машина МЧС с доставленной из России гуманитарной помощью в Купянске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские военные нанесли ракетный удар по социальным объектам Купянска Харьковской области, в том числе по пункту пребывания беженцев из Балаклеи, сообщили РИА Новости в администрации региона.
"В ночь на 7 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по социально-значимым объектам Купянска Харьковской области. В числе этих объектов пункт временного пребывания беженцев из Балаклеи", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, идет разбор завалов.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
Дома без окон, опустевшие улицы: Изюм после обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

Скульптурная композиция в городе Изюм
1 из 10

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В результате обстрелов город был практически разрушен.

Женщина неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
2 из 10

В результате обстрелов город был практически разрушен.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

Разрушенное здание автовокзала в городе Изюм
3 из 10

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

Колонна автомобилей войск специального назначения ВС РФ неподалеку от города Изюм
4 из 10

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

Разрушенные после обстрелов со стороны ВСУ здания неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
5 из 10

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

Город Изюм после обстрелов ВСУ
6 из 10

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Важной задачей стало разминирование территории.

Частично разрушенный Мемориал славы на горе Кременец
7 из 10

Важной задачей стало разминирование территории.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ в бронеавтомобиле Тигр неподалеку от города Изюм
8 из 10

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

Здание в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
9 из 10

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

Военная техника неподалеку от Мемориала славы на горе Кременец
10 из 10

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
1 из 10

Изюм — третий по величине город в Харьковской области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
2 из 10

В результате обстрелов город был практически разрушен.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
3 из 10

Здесь не было электричества, газа, тепла, связи, люди прятались в подвалах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 10

В ходе спецоперации силы России и ЛНР взяли Изюм под контроль.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 10

В городе много объектов, которые предстоит восстановить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жителям начали выплачивать единоразовые пособия и гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
7 из 10

Важной задачей стало разминирование территории.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский военнослужащий в бронеавтомобиле "Тигр" неподалеку от Изюма.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
9 из 10

По словам местных жителей, украинские войска наносили удары по жилым районам, в том числе запрещенными боеприпасами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
10 из 10

Военная техника возле Мемориала славы на горе Кременец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевБалаклея
 
 
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