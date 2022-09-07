https://ria.ru/20220907/neft-1815017421.html

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 07.09.2022

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть

Введение потолка цен на российскую нефть странами G7 может привести к перекосам в экономике, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:48

2022-09-07T08:48

2022-09-07T09:01

экономика

дальневосточный федеральный университет

карин кнайсль

австрия

владивосток

g7

нефть

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Введение потолка цен на российскую нефть странами G7 может привести к перекосам в экономике, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Введение потолка цен, на мой взгляд, не отвечает логике категорий "спрос-предложение". Пока они пытаются ограничить предложение или сократить его, цена снова поднимется. Это приведет к перекосам", - сказала она на площадке Восточного Экономического форума во Владивостоке.Экс-глава МИД Австрии отметила, что не совсем понимает логику тех, кто пытается вмешиваться в рыночные процессы. Она подчеркнула, что нефть является глобальным товаром на мировом рынке, и что всегда найдутся пути ее добывать и продавать за определенную цену.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль о "менталитете тинейджеров" политиков многих западных стран Экс-глава МИД Австрии Кнайсль о "менталитете тинейджеров" политиков многих западных стран 2022-09-07T08:48 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

экономика, дальневосточный федеральный университет, карин кнайсль, австрия, владивосток, g7, нефть, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022