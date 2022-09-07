https://ria.ru/20220907/nato-1815064020.html

Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму

Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму - РИА Новости, 07.09.2022

Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму

Конфликт на Украине входит в "критическую фазу", для Киева и его партнеров приближается трудная зима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:02

2022-09-07T11:02

2022-09-07T11:02

в мире

нато

украина

россия

донбасс

йенс столтенберг

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине входит в "критическую фазу", для Киева и его партнеров приближается трудная зима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооруженных сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", - написал Столтенберг в своей статье на сайте Financial Times.Генсек отметил, что боевые действия на Украине вступают в "критическую фазу". При этом Столтенберг добавил, что НАТО готовит более десяти проектов, направленных то, чтобы помочь Украине встретить зиму, а также перейти от вооружения советской эпохи к "возможностям стандарта НАТО".Глава НАТО отметил, что последние шесть месяцев страны Запада переживают трудности, находясь под угрозой перебоев с поставками энергоносителей, дестабилизации и народных волнений. Столтенберг считает, что западные страны и Украину ожидают "трудные времена".По мнению Столтенберга, НАТО сейчас проводит "наиболее фундаментальные изменения" в своей политике со времен холодной войны, усиливая свое присутствие на восточных границах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220905/obmundirovanie-1814623197.html

https://ria.ru/20220902/nato-1814161340.html

https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html

украина

россия

донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нато, украина, россия, донбасс, йенс столтенберг, владимир путин