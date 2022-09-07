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Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму - РИА Новости, 07.09.2022
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Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму
Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму - РИА Новости, 07.09.2022
Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму
Конфликт на Украине входит в "критическую фазу", для Киева и его партнеров приближается трудная зима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:02
2022-09-07T11:02
в мире
нато
украина
россия
донбасс
йенс столтенберг
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине входит в "критическую фазу", для Киева и его партнеров приближается трудная зима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооруженных сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", - написал Столтенберг в своей статье на сайте Financial Times.Генсек отметил, что боевые действия на Украине вступают в "критическую фазу". При этом Столтенберг добавил, что НАТО готовит более десяти проектов, направленных то, чтобы помочь Украине встретить зиму, а также перейти от вооружения советской эпохи к "возможностям стандарта НАТО".Глава НАТО отметил, что последние шесть месяцев страны Запада переживают трудности, находясь под угрозой перебоев с поставками энергоносителей, дестабилизации и народных волнений. Столтенберг считает, что западные страны и Украину ожидают "трудные времена".По мнению Столтенберга, НАТО сейчас проводит "наиболее фундаментальные изменения" в своей политике со времен холодной войны, усиливая свое присутствие на восточных границах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220905/obmundirovanie-1814623197.html
https://ria.ru/20220902/nato-1814161340.html
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украина
россия
донбасс
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в мире, нато, украина, россия, донбасс, йенс столтенберг, владимир путин
В мире, НАТО, Украина, Россия, Донбасс, Йенс Столтенберг, Владимир Путин
11:02 07.09.2022
 
Генсек НАТО предрек Киеву и Западу сложную зиму

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киев и его партнеров ожидает трудная зима

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине входит в "критическую фазу", для Киева и его партнеров приближается трудная зима, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Зима приближается, и она будет трудной. Трудной для украинского народа и вооруженных сил... и трудной для тех из нас, кто их поддерживает", - написал Столтенберг в своей статье на сайте Financial Times.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:16
НАТО планирует предоставить Украине зимнее обмундирование для солдат
Генсек отметил, что боевые действия на Украине вступают в "критическую фазу". При этом Столтенберг добавил, что НАТО готовит более десяти проектов, направленных то, чтобы помочь Украине встретить зиму, а также перейти от вооружения советской эпохи к "возможностям стандарта НАТО".
Глава НАТО отметил, что последние шесть месяцев страны Запада переживают трудности, находясь под угрозой перебоев с поставками энергоносителей, дестабилизации и народных волнений. Столтенберг считает, что западные страны и Украину ожидают "трудные времена".
По мнению Столтенберга, НАТО сейчас проводит "наиболее фундаментальные изменения" в своей политике со времен холодной войны, усиливая свое присутствие на восточных границах.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 22:57
На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 03:31Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о возможности вступить в НАТО до конца спецоперации
 
В миреНАТОУкраинаРоссияДонбассЙенс СтолтенбергВладимир Путин
 
 
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