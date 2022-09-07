https://ria.ru/20220907/mutsenietse-1815061122.html
"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе
"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе - РИА Новости, 07.09.2022
"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе
Агата Муцениеце вспомнила, что не стала скрывать от детей развод с Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:53
2022-09-07T10:53
2022-09-07T10:56
шоубиз
агата муцениеце
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агата Муцениеце вспомнила, что не стала скрывать от детей развод с Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея.В YouTube-шоу "Вместе" она отметила, что стремится к честности в отношении детей. Такого же подхода придерживалась ее мать, когда умер отец Агаты."Я пошла по стопам мамы – она не придумала ничего и просто сказала: "Папа умер". И мы такие: "Что?". Она говорит: "Да, умер, в среду похороны, пойдем". И мы ходили на похороны", – вспомнила актриса.Актеры были в браке с 2011 по 2020 годы, их развод сопровождался многочисленными скандалами. На днях Прилучный женился во второй раз на Зепюр Брутян.
https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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агата муцениеце
10:53 07.09.2022 (обновлено: 10:56 07.09.2022)
"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе
Агата Муцениеце пообещала детям "больше подарков" после развода с Прилучным
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агата Муцениеце вспомнила, что не стала скрывать от детей развод с Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея.
"Я решила ничего не придумывать и честно сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся и намного лучше для всех будет, если мы будем жить отдельно. И папа будет счастливее в 500 раз, и я буду счастливее в 500 раз, и вы, дети, потому что у вас будет больше подарков", – сообщила Агата.
В YouTube-шоу "Вместе" она отметила, что стремится к честности в отношении детей. Такого же подхода придерживалась ее мать, когда умер отец Агаты.
"Я пошла по стопам мамы – она не придумала ничего и просто сказала: "Папа умер". И мы такие: "Что?". Она говорит: "Да, умер, в среду похороны, пойдем". И мы ходили на похороны", – вспомнила актриса.
Актеры были в браке с 2011 по 2020 годы, их развод сопровождался многочисленными скандалами. На днях Прилучный женился
во второй раз на Зепюр Брутян.