https://ria.ru/20220907/mutsenietse-1815061122.html

"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе

"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе - РИА Новости, 07.09.2022

"Будет больше подарков": Муцениеце честно рассказала детям о разводе

Агата Муцениеце вспомнила, что не стала скрывать от детей развод с Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:53

2022-09-07T10:53

2022-09-07T10:56

шоубиз

агата муцениеце

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агата Муцениеце вспомнила, что не стала скрывать от детей развод с Павлом Прилучным. Пара воспитывает дочь Мию и сына Тимофея.В YouTube-шоу "Вместе" она отметила, что стремится к честности в отношении детей. Такого же подхода придерживалась ее мать, когда умер отец Агаты."Я пошла по стопам мамы – она не придумала ничего и просто сказала: "Папа умер". И мы такие: "Что?". Она говорит: "Да, умер, в среду похороны, пойдем". И мы ходили на похороны", – вспомнила актриса.Актеры были в браке с 2011 по 2020 годы, их развод сопровождался многочисленными скандалами. На днях Прилучный женился во второй раз на Зепюр Брутян.

https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

агата муцениеце