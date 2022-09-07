https://ria.ru/20220907/mir-1815055742.html

Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны

Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны

Мир должен быть гораздо более справедливым и не быть основанным на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на Земле или даже... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:39

2022-09-07T10:39

2022-09-07T10:51

в мире

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8cd7f469d5ef352c3e1f37f8d58af3ff.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Мир должен быть гораздо более справедливым и не быть основанным на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на Земле или даже выше, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ."Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности", - сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток