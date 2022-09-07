https://ria.ru/20220907/minirovanie-1815251642.html
Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным - РИА Новости, 07.09.2022
Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным
Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:21
2022-09-07T19:21
2022-09-07T19:53
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.Сообщение с угрозами поступило в аэропорт Волгограда около 16.30 в среду, была организована проверка терминалов."В 18.25 завершены мероприятия. Сообщение оказалось ложными", - сообщила Голодова.Она отметила, что аэропорт заработал в штатном режиме.
https://ria.ru/20220826/minirovanie-1812220893.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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19:21 07.09.2022 (обновлено: 19:53 07.09.2022)
Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным
Аэропорт в Волгограде заработал в штатном режиме после ложного сообщения о минировании