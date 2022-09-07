https://ria.ru/20220907/minirovanie-1815251642.html

Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным

Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным - РИА Новости, 07.09.2022

Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложным

Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:21

2022-09-07T19:21

2022-09-07T19:53

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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. Сообщение о "минировании" волгоградского аэропорта оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.Сообщение с угрозами поступило в аэропорт Волгограда около 16.30 в среду, была организована проверка терминалов."В 18.25 завершены мероприятия. Сообщение оказалось ложными", - сообщила Голодова.Она отметила, что аэропорт заработал в штатном режиме.

https://ria.ru/20220826/minirovanie-1812220893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

волгоград, происшествия, россия, новости, новости - туризм