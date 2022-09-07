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СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы - РИА Новости, 07.09.2022
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СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы
СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы - РИА Новости, 07.09.2022
СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:54
2022-09-07T10:56
в мире
илон маск
россия
украина
spacex
twitter
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.Согласно изданию, которое ссылается на переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley, Маск написал 8 мая, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.Путин 9 мая выступил с речью на военном параде на Красной площади. Он поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала спецоперации на Украине, международных событиях и давлении на Россию, предшествовавших этому, отметив, что "Россия дала упреждающий отпор агрессии". В своей речи глава государства не поднимал тему "третьей мировой войны" или подобных сценариев развития ситуации.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, илон маск, россия, украина, spacex, twitter, tesla motors
В мире, Илон Маск, Россия, Украина, SpaceX, Twitter, Tesla motors
06:54 07.09.2022 (обновлено: 10:56 07.09.2022)
 
СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

Business Insider: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.
Согласно изданию, которое ссылается на переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley, Маск написал 8 мая, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне", — озвучил написанные Маском слова адвокат компании.

По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.
Путин 9 мая выступил с речью на военном параде на Красной площади. Он поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала спецоперации на Украине, международных событиях и давлении на Россию, предшествовавших этому, отметив, что "Россия дала упреждающий отпор агрессии". В своей речи глава государства не поднимал тему "третьей мировой войны" или подобных сценариев развития ситуации.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. И позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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