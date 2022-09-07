https://ria.ru/20220907/makarov-1815203476.html

Холостяк Вячеслав Макаров задумался о семье

Холостяк Вячеслав Макаров задумался о семье - РИА Новости, 07.09.2022

Холостяк Вячеслав Макаров задумался о семье

Ведущий шоу "Маска" и "Аватар" Вячеслав Макаров признался, что задумывается о создании семьи. Но на данный момент, как признался ведущий, у него катастрофически РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:59

2022-09-07T16:59

2022-09-07T17:00

шоубиз

вячеслав макаров

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ведущий шоу "Маска" и "Аватар" Вячеслав Макаров признался, что задумывается о создании семьи. Но на данный момент, как признался ведущий, у него катастрофически не хватает времени из-за плотного рабочего графика."На личную жизнь катастрофически нет времени. И мыслей тоже. Но, как любой адекватный человек, конечно, задумываюсь о семье. Просто пока это сейчас не стоит в моем хит-параде на первом месте", – сообщил шоумен.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что на данный момент ведет сразу несколько проектов, а также записывает песни и занимается бытовыми вопросами – делает ремонт.Макаров неохотно говорит о своей личной жизни, но ранее он признавался, что его избранница должна быть готова к ведению домашнего очага и активному отдыху, поскольку ведущий обожает путешествия, катание на лыжах или сноуборде.

https://ria.ru/20220907/mutsenietse-1815061122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

вячеслав макаров