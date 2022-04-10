https://ria.ru/20220410/makarov-1782316411.html

Вячеслав Макаров: Я точно знаю, кто скрывается в Монстрике

Вячеслав Макаров: Я точно знаю, кто скрывается в Монстрике - РИА Новости, 10.04.2022

Вячеслав Макаров: Я точно знаю, кто скрывается в Монстрике

Сегодня выйдет новый эпизод шоу "Маска" на НТВ. Ведущий программы Вячеслав Макаров в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл несколько деталей передачи, а так РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T07:45

2022-04-10T07:45

2022-04-10T07:45

шоубиз

нтв

шоу "маска"

вячеслав макаров

анна плетнева (певица)

юсиф эйвазов

россия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня выйдет новый эпизод шоу "Маска" на НТВ. Ведущий программы Вячеслав Макаров в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл несколько деталей передачи, а так же рассказал о своих творческих планах и личной жизни. "Маска": о шоу и его секретах– Кто ваш любимчик в шоу?– Они меняются, потому что герои раскрываются по-новому в каждой программе, причем не только в вокальном плане, но и при разговоре с членами жюри. Пока мои фавориты – Монстрик, Мухомор и Козерог.– Почему именно они?– Подкупают костюмы – они очень яркие. И вообще мне нравится, что они делают на сцене. Мухомор, конечно, поражает своей вокальной техникой, и в целом он очень лучезарный персонаж. А Монстрик устраивает безбашенные перфомансы и рушит определенные правила в нашем шоу. Он в хорошем смысле слова плюет на все ограничения. Видно, что человек пришел кайфовать от того, что делает на сцене. Что касается Козерога, то я впечатлен его различными вокальными техниками и широтой диапазона. – Кто же скрыт за этими масками?– Я не вхожу в круг тех людей, которые знают, кто скрывается в костюмах. Поэтому строю догадки так же, как и зрители. В какой-то момент продюсеры попросили меня не озвучивать версии, потому что я стопроцентно угадываю, кто в маске (смеется). У меня музыкальный слух, и певцов по голосам через три-четыре программы я узнаю, потому что слушаю очень много музыки.– То есть вы узнали в Монстрике и Мухоморе певцов?– В Монстрике – точно да, а вот кто в Мухоморе, не знаю: много вариантов. Есть маски, по которым у меня нет вообще никаких предположений.– Вы один из немногих людей, кто за кулисами к маскам находитесь очень близко. Удается ли рассмотреть что-то перед их выходом на сцену?– Это сложно. Костюм максимально маскирует тело. Даже если будешь стоять очень близко и заглядывать им в рот – там будет черная балаклава.– У вас есть специальное место за кулисами, где вы активно готовитесь к каждому выходу. Над чем именно вы работаете?– Как минимум, просто прохожу сценарий по словам. Но в этом шоу очень много импровизации, поэтому я стараюсь подметить детали в выступлении артиста и реакции жюри.Новые песни: о сюрпризах для фанатов– Вы сами прекрасно поете и развиваете свою карьеру сольного исполнителя. В каком направлении двигаетесь?– Сейчас я совмещаю все направления в одном амплуа шоумена. Готовлю несколько музыкальных релизов, смонтирован видеоклип на одну песню. Но пока даты нет.– То есть вам комфортно быть шоуменом? Только певческой карьерой заниматься не хотите?– Рано или поздно придет время, когда придется выбирать, что тебе ближе. Пока есть возможность попробовать несколько направлений, почему нет.– В ваших песнях вы лирический герой. Это осознанный выбор или совпадение?– Это одна из моих сторон – лирический романтик. Но в новом материале, который мы готовим, будет много веселого настроения. Да, будет лирика, безусловно, но более танцевальная.– Будут ли какие-то дуэты?– Да, я записал две песни. Один трэк – с Анной Плетневой, другой – с Юсифом Эйвазовым. Премьера скоро.– А есть планы сняться в кино и попробовать себя драматическим артистом?– Последний год было много таких вопросов от моих коллег и друзей. Честно, говоря никогда об этом не задумывался. Хотя я играл на театральной сцене, но предложений о кино пока не поступало. Если так много людей хочет видеть меня на экране в фильме, то тогда – открыт для предложений от режиссеров (смеется).Сердцеед: о второй половине и общении с фанатами– После запрета Instagram* вы активно начали осваивать Telegram. Вам нравится эта площадка?– Telegram изначально использовали как серьезный канал коммуникации: для новостей, познавательного контента. Сложно там продвигать развлекательные вещи. Да и в плане интерфейса он не так удобен.Я хочу быть со своей аудиторией на связи, особенно сейчас, когда важно создавать комьюнити между артистом и его зрителями. Нельзя в XXI веке быть отдаленным от своей аудитории. Поэтому я осваиваю все доступные площадки.– Какую обратную связь вы получаете от своих подписчиков?– Положительную. Может быть, то настроение, которое я создаю в своей канале, передается людям, поэтому и получаю такую обратную связь. Важно в непростой ситуации говорить людям, что они не одни.– А свободно ли сердце Вячеслава Макарова?– У меня это периодами. Например, полгода назад я давал интервью и в тот момент был в отношениях. Сейчас – свободен. А что будет через неделю (смеется)? Вот так люди будут читать мои интервью и возникнет диссонанс. Поэтому, наверное, нет смысла давать ответ на этот вопрос.– У вас много поклонников. А можете назвать самые странные, а может, и безумные сообщения, поступки своих фанатов?– Один раз мне написали: "Вячеслав, мне очень нравится, как вы ведете шоу "Маска", я хочу стать вами". Это очень смешно (смеется). Но есть сообщения, которые меня пугают. Люди какими-то путями находят мой номер телефона и начинают общаться со мной так, как будто я их давний друг. Возможно, я создаю такое впечатление – своего в доску. Но когда люди начинают меня преследовать на съемках, постоянно пишут – это пугает.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220408/kazanova-1782397168.html

россия

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

нтв, шоу "маска", вячеслав макаров, анна плетнева (певица), юсиф эйвазов, россия