19:25 07.09.2022 (обновлено: 19:43 07.09.2022)
Постпред России Ульянов проведет встречу с главой МАГАТЭ
Постпред в Вене Ульянов попросит Гросси объяснить идею создания зоны безопасности на ЗАЭС
Постпред России Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что встретится в четверг с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и обсудит с ним идею агентства о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Завтра у меня встреча назначена с генеральным директором. Сегодня он находится в Риме, поэтому встретиться не удалось. Завтра мы с ним встретимся, и я попрошу поподробнее объяснить, что он имеет в виду. У меня впечатление такое, что пока эта идея рыхлая, сырая, но ее вектор представляется заслуживающим внимания. В своем докладе в последнем пункте гендиректор сказал, что нужны промежуточные меры, чтобы снизить ядерную угрозу.
И эта идея - зона защиты эксплуатационной и ядерной безопасности на ЗАЭС - как раз представляет собой попытку нащупать какие-то более предметные шаги в плане укрепления ядерной безопасности на этом объекте. Нужно получше посмотреть, что за этим стоит", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
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Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на Запорожской АЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.