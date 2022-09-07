https://ria.ru/20220907/magate-1815011520.html

Запад продолжает давление на миссию МАГАТЭ, заявили в МИД

Запад продолжает давление на миссию МАГАТЭ, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Запад продолжает давление на миссию МАГАТЭ, заявили в МИД

Запад продолжает осуществлять давление на МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя положения доклада агентства по итогам... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:29

2022-09-07T08:29

2022-09-07T08:41

в мире

россия

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Запад продолжает осуществлять давление на МАГАТЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя положения доклада агентства по итогам инспекции на Запорожскую АЭС."То что Запад осуществлял давление (на МАГАТЭ) все время, и не прекращает, это очевидно", - сказала она в эфире радио Sputnik."По недавним откровениям, вооруженные силы Украины согласуют координаты нанесения ударов непосредственно с американцами, с Пентагоном, с западниками. То есть, идет обмен всеми данными. Как можно в этой ситуации говорить о том, что нет возможности установить, кто обстреливает с какой стороны?", - подчеркнула Захарова.В докладе МАГАТЭ по итогам миссии говорится, что нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС во избежание повреждений, необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения АЭС.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегация МАГАТЭ в своем итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей.При этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что Москва полагает, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси конкретизирует свою идею о создании зоны защиты на Запорожской АЭС, после чего будет ясно, как действовать.Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, Физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине, значительная часть которого посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, был опубликован во вторник. Гросси во вторник же проинформирует Совет Безопасности ООН о состоявшейся миссии.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220907/uvazhenie-1815005874.html

https://ria.ru/20220907/zaes-1814983300.html

https://ria.ru/20220906/ataki-1814970884.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)