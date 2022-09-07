https://ria.ru/20220907/magate-1814985998.html

Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022

Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что скоро предложит России и Украине конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T01:15

2022-09-07T01:15

2022-09-07T01:15

в мире

рафаэль гросси

россия

магатэ

запорожская аэс

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что скоро предложит России и Украине конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Я призываю работать сообща над защитой ЗАЭС с целью установления зоны обеспечения ядерной сохранности и безопасности. МАГАТЭ вступит в контакт со всеми сторонами очень скоро и предложит конкретные шаги для их рассмотрения", - добавил он.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220907/zaes-1814983300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, запорожская аэс