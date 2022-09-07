Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси предложит России и Украине параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ООН, 7 сен – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что скоро предложит России и Украине конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Я очень скоро обращусь к соответствующим сторонам с некоторыми весьма конкретными элементами, чтобы они их рассмотрели с целью продвижения к следующему логическому шагу, который подразумевает установление немедленной защиты АЭС", - сказал Гросси.
"Я призываю работать сообща над защитой ЗАЭС с целью установления зоны обеспечения ядерной сохранности и безопасности. МАГАТЭ вступит в контакт со всеми сторонами очень скоро и предложит конкретные шаги для их рассмотрения", - добавил он.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.