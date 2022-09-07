Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/magate-1814985998.html
Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 07.09.2022
Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что скоро предложит России и Украине конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T01:15
2022-09-07T01:15
в мире
рафаэль гросси
россия
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg
ООН, 7 сен – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что скоро предложит России и Украине конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС."Я призываю работать сообща над защитой ЗАЭС с целью установления зоны обеспечения ядерной сохранности и безопасности. МАГАТЭ вступит в контакт со всеми сторонами очень скоро и предложит конкретные шаги для их рассмотрения", - добавил он.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220907/zaes-1814983300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_d2629532cf367411f6fbebb55386bd9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, россия, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
01:15 07.09.2022
 
Глава МАГАТЭ предложит параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси предложит России и Украине параметры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 сен – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что скоро предложит России и Украине конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
"Я очень скоро обращусь к соответствующим сторонам с некоторыми весьма конкретными элементами, чтобы они их рассмотрели с целью продвижения к следующему логическому шагу, который подразумевает установление немедленной защиты АЭС", - сказал Гросси.
"Я призываю работать сообща над защитой ЗАЭС с целью установления зоны обеспечения ядерной сохранности и безопасности. МАГАТЭ вступит в контакт со всеми сторонами очень скоро и предложит конкретные шаги для их рассмотрения", - добавил он.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
00:23Специальная военная операция на Украине
Небензя усомнился, что с Киевом можно вести переговоры о безопасности ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала