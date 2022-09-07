https://ria.ru/20220907/kuban-1815278387.html
На Кубани выросло число самозанятых до 248 тысяч человек
На Кубани выросло число самозанятых до 248 тысяч человек - РИА Новости, 07.09.2022
На Кубани выросло число самозанятых до 248 тысяч человек
Количество самозанятых на Кубани в текущем году увеличилось на 95 тысяч человек и достигло более 248 тысяч, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:07
2022-09-07T22:07
2022-09-07T22:07
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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Количество самозанятых на Кубани в текущем году увеличилось на 95 тысяч человек и достигло более 248 тысяч, сообщает администрация региона.Уточняется, что по этому показателю Краснодарский край занимает 4 место в России и первое – в ЮФО. По этому показателю регион уступает только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу."На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 248 тысяч самозанятых", - говорится в сообщении."Предприниматели видят возможности не только в импортозамещении, но и в удовлетворении внутреннего спроса, который теперь меньше отвлекается на зарубежные позиции. По итогам прошлого года число самозанятых в крае выросло более чем в 3,6 раза и составило 153,1 тысячи человек. С начала этого года количество увеличилось еще на 62% и сегодня составляет почти четверть миллиона человек", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.Он добавил, что лидирующих позиций удалось достичь, несмотря на то, что в Краснодарском крае "Налог на профессиональный доход" внедрили позже, чем в ряде других регионов. По его словам, это подтверждает, что в крае комфортный климат для развития бизнеса.Также, по данным ведомства, на Кубани действует широкий спектр мер поддержки самозанятых. "Они могут воспользоваться льготными займами Фонда микрофинансирования, обратиться в региональный Фонд развития бизнеса за поручительством для коммерческих кредитов, услугами по составлению бизнес-плана или вопросу продвижения своей продукции на маркетплейсах", - напомнили краевые власти.
https://ria.ru/20220905/samozanyatyy-1814491343.html
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия
На Кубани выросло число самозанятых до 248 тысяч человек
На Кубани число самозанятых выросло до 248 000 человек
КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Количество самозанятых на Кубани в текущем году увеличилось на 95 тысяч человек и достигло более 248 тысяч, сообщает администрация региона.
Уточняется, что по этому показателю Краснодарский край
занимает 4 место в России
и первое – в ЮФО. По этому показателю регион уступает только Москве
, Московской области
и Санкт-Петербургу
.
"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 248 тысяч самозанятых", - говорится в сообщении.
"Предприниматели видят возможности не только в импортозамещении, но и в удовлетворении внутреннего спроса, который теперь меньше отвлекается на зарубежные позиции. По итогам прошлого года число самозанятых в крае выросло более чем в 3,6 раза и составило 153,1 тысячи человек. С начала этого года количество увеличилось еще на 62% и сегодня составляет почти четверть миллиона человек", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.
Он добавил, что лидирующих позиций удалось достичь, несмотря на то, что в Краснодарском крае "Налог на профессиональный доход" внедрили позже, чем в ряде других регионов. По его словам, это подтверждает, что в крае комфортный климат для развития бизнеса.
Также, по данным ведомства, на Кубани действует широкий спектр мер поддержки самозанятых. "Они могут воспользоваться льготными займами Фонда микрофинансирования, обратиться в региональный Фонд развития бизнеса за поручительством для коммерческих кредитов, услугами по составлению бизнес-плана или вопросу продвижения своей продукции на маркетплейсах", - напомнили краевые власти.