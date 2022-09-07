https://ria.ru/20220907/krym-1815235971.html

Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров

Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров - РИА Новости, 07.09.2022

Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах предоставить поддержку отельерам республики и запустить программы субсидированных кредитов. Об этом он написал в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:55

2022-09-07T18:55

2022-09-07T18:58

туризм

сергей аксенов (политик)

россия

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туризм

кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах предоставить поддержку отельерам республики и запустить программы субсидированных кредитов. Об этом он написал в своем Telegram-канале."До 1 октября ожидается решение Правительства РФ по мерам, направленным на поддержку крымских отельеров, в частности, компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке два-четыре процента", — сообщил Аксенов.Он добавил, что благодаря гранту Ростуризма в размере 300 миллионов рублей до конца этого года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

сергей аксенов (политик), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, новости - туризм, туризм, кредит