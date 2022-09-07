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Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/krym-1815235971.html
Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров
Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров - РИА Новости, 07.09.2022
Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах предоставить поддержку отельерам республики и запустить программы субсидированных кредитов. Об этом он написал в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:55
2022-09-07T18:58
туризм
сергей аксенов (политик)
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
новости - туризм
туризм
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах предоставить поддержку отельерам республики и запустить программы субсидированных кредитов. Об этом он написал в своем Telegram-канале."До 1 октября ожидается решение Правительства РФ по мерам, направленным на поддержку крымских отельеров, в частности, компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке два-четыре процента", — сообщил Аксенов.Он добавил, что благодаря гранту Ростуризма в размере 300 миллионов рублей до конца этого года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров.
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сергей аксенов (политик), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, новости - туризм, туризм, кредит
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым, Новости - Туризм, Туризм, Кредит
18:55 07.09.2022 (обновлено: 18:58 07.09.2022)
 
Сергей Аксенов рассказал о планах поддержки крымских отельеров

Глава Крыма Аксенов заявил о планах предоставить поддержку отельерам субсидиями и грантами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты
Отдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах предоставить поддержку отельерам республики и запустить программы субсидированных кредитов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"До 1 октября ожидается решение Правительства РФ по мерам, направленным на поддержку крымских отельеров, в частности, компенсации расходов на оплату труда для предприятий, сохранивших штатную численность, и программы субсидированных кредитов по ставке два-четыре процента", — сообщил Аксенов.
Он добавил, что благодаря гранту Ростуризма в размере 300 миллионов рублей до конца этого года в Крыму будет создано 200 круглогодичных номеров.
Отдыхающие на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ТуризмСергей Аксенов (политик)РоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика КрымНовости - ТуризмТуризмКредит
 
 
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