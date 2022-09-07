https://ria.ru/20220907/krizis-1815151393.html

Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе - РИА Новости, 07.09.2022

Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия - не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:47

2022-09-07T14:47

2022-09-07T16:03

россия

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия - не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее."Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия - это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

https://ria.ru/20220905/energokrizis-1814375331.html

россия

турция

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Кирилл Волков

россия, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз