14:47 07.09.2022 (обновлено: 16:03 07.09.2022)
Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе
Эрдоган назвал Россию не той страной, которую можно недооценивать
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. 7 сентября 2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. 7 сентября 2022
АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия - не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
"Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия - это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.
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