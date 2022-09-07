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Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе - РИА Новости, 07.09.2022
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Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе
Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе - РИА Новости, 07.09.2022
Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия - не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:47
2022-09-07T16:03
россия
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия - не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее."Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия - это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.
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россия, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
Россия, В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
14:47 07.09.2022 (обновлено: 16:03 07.09.2022)
 
Эрдоган заявил, что Западу стоило заранее думать об энергетическом кризисе

Эрдоган назвал Россию не той страной, которую можно недооценивать

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. 7 сентября 2022
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. 7 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде. 7 сентября 2022
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АНКАРА, 7 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия - не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
"Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия - это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, когда все на нее нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир", - сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.
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РоссияВ миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюз
 
 
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