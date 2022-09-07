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Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года - РИА Новости, 07.09.2022
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Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года - РИА Новости, 07.09.2022
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года
Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:15
2022-09-07T04:15
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам на новые мощности со стороны Минтранса и&nbsp; Минсельхоза, заявил статс-секретарь, замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.Он напомнил, что согласно утвержденному Сводному перспективному плану заказов гражданских судов и морской техники до 2035 года потребность страны в судах составляла чуть меньше 1 тысячи единиц."Министерство транспорта и министерство сельского хозяйства заявили о дополнительных почти 440 единицах техники морской, и плюс вчера была сессия по Северному морскому пути: для обеспечения необходимых перевозок сначала потребность была 32 судна, а сейчас добавилось примерено 71. Таким образом порядка полутора тысяч судов мы должны построить на наших российских вервях", - заявил Евтухов на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия
русский (остров)
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экономика, россия, русский (остров), владивосток, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:15 07.09.2022
 
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года

Замглавы Минпромторга Евтухов: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года

© РИА Новости / Виталий НеварГосударственный флаг РФ на судне
Государственный флаг РФ на судне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
Государственный флаг РФ на судне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам на новые мощности со стороны Минтранса и  Минсельхоза, заявил статс-секретарь, замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Он напомнил, что согласно утвержденному Сводному перспективному плану заказов гражданских судов и морской техники до 2035 года потребность страны в судах составляла чуть меньше 1 тысячи единиц.
"Министерство транспорта и министерство сельского хозяйства заявили о дополнительных почти 440 единицах техники морской, и плюс вчера была сессия по Северному морскому пути: для обеспечения необходимых перевозок сначала потребность была 32 судна, а сейчас добавилось примерено 71. Таким образом порядка полутора тысяч судов мы должны построить на наших российских вервях", - заявил Евтухов на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение" в рамках Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 05:44
На ВЭФ рассказали, когда перевозки по воде будут осуществлять беспилотники
 
ЭкономикаРоссияРусский (остров)ВладивостокВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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