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Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года

Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года - РИА Новости, 07.09.2022

Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года

Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:15

2022-09-07T04:15

2022-09-07T04:15

экономика

россия

русский (остров)

владивосток

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам на новые мощности со стороны Минтранса и Минсельхоза, заявил статс-секретарь, замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.Он напомнил, что согласно утвержденному Сводному перспективному плану заказов гражданских судов и морской техники до 2035 года потребность страны в судах составляла чуть меньше 1 тысячи единиц."Министерство транспорта и министерство сельского хозяйства заявили о дополнительных почти 440 единицах техники морской, и плюс вчера была сессия по Северному морскому пути: для обеспечения необходимых перевозок сначала потребность была 32 судна, а сейчас добавилось примерено 71. Таким образом порядка полутора тысяч судов мы должны построить на наших российских вервях", - заявил Евтухов на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814711017.html

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Максим Горбачев

экономика, россия, русский (остров), владивосток, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)