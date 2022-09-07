https://ria.ru/20220907/korabli-1814993879.html
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года - РИА Новости, 07.09.2022
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года
Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:15
2022-09-07T04:15
2022-09-07T04:15
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577427740_0:0:2585:1454_1920x0_80_0_0_94570c8f961a89e34ab8d2e263d9d6ca.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Потребности РФ в строительстве новых судов до 2035 года выросли до порядка 1,5 тысяч единиц благодаря расширению перевозок на Северном морском пути и запросам на новые мощности со стороны Минтранса и Минсельхоза, заявил статс-секретарь, замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.Он напомнил, что согласно утвержденному Сводному перспективному плану заказов гражданских судов и морской техники до 2035 года потребность страны в судах составляла чуть меньше 1 тысячи единиц."Министерство транспорта и министерство сельского хозяйства заявили о дополнительных почти 440 единицах техники морской, и плюс вчера была сессия по Северному морскому пути: для обеспечения необходимых перевозок сначала потребность была 32 судна, а сейчас добавилось примерено 71. Таким образом порядка полутора тысяч судов мы должны построить на наших российских вервях", - заявил Евтухов на сессии "Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение" в рамках Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814711017.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577427740_324:0:2263:1454_1920x0_80_0_0_e243f5a31c01072dc879ed0f8d8690d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, русский (остров), владивосток, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
Минпромторг: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года
Замглавы Минпромторга Евтухов: России необходимо построить 1,5 тысячи судов до 2035 года