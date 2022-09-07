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Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину
Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 07.09.2022
Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину
Президент России Владимир Путин попросил председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу передать привет лидеру КНР... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:16
2022-09-07T16:26
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
ли чжаньшу
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину, которого назвал своим хорошим другом."Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу - председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину", - сказал президент на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. "Этот визит еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений", - добавил он.Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу стал гостем Восточного экономического форума и выступил на пленарной сессии.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, ли чжаньшу, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ли Чжаньшу, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
16:16 07.09.2022 (обновлено: 16:26 07.09.2022)
 
Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину

Путин попросил спикера парламента Китая Ли Чжаньшу передать привет Си Цзиньпину

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину, которого назвал своим хорошим другом.
"Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу - председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину", - сказал президент на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. "Этот визит еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений", - добавил он.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу стал гостем Восточного экономического форума и выступил на пленарной сессии.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинЛи ЧжаньшуВсекитайское собрание народных представителейДальневосточный федеральный университетРусский (остров)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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