https://ria.ru/20220907/kitay-1815181811.html

Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину

Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину - РИА Новости, 07.09.2022

Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин попросил председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу передать привет лидеру КНР... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:16

2022-09-07T16:16

2022-09-07T16:26

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

ли чжаньшу

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину, которого назвал своим хорошим другом."Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу - председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину", - сказал президент на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. "Этот визит еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений", - добавил он.Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу стал гостем Восточного экономического форума и выступил на пленарной сессии.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815164838.html

россия

китай

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, ли чжаньшу, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, русский (остров), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)