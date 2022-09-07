16:16 07.09.2022 (обновлено: 16:26 07.09.2022)
Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину
Путин попросил спикера парламента Китая Ли Чжаньшу передать привет Си Цзиньпину
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
© POOL
Президент РФ Владимир Путин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину, которого назвал своим хорошим другом.
"Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу - председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину", - сказал президент на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Путин отметил, что Россия придает большое значение его визиту. "Этот визит еще раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений", - добавил он.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу стал гостем Восточного экономического форума и выступил на пленарной сессии.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.