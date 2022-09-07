https://ria.ru/20220907/kitay-1815010411.html

Посол России в КНР заявил о визите Мишустина в Китай в этом году

Посол России в КНР заявил о визите Мишустина в Китай в этом году - РИА Новости, 07.09.2022

Посол России в КНР заявил о визите Мишустина в Китай в этом году

Россия сделала заявку на визит в КНР премьер-министра РФ Михаила Мишустина для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран, если позволит... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:19

2022-09-07T08:19

2022-09-07T08:20

россия

китай

андрей денисов

михаил мишустин

ли чжаньшу

в мире

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ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости. Россия сделала заявку на визит в КНР премьер-министра РФ Михаила Мишустина для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран, если позволит обстановка, это не исключено, но пока решения о том, в каком формате состоится заседание, нет, заявил в среду посол России в Китае Андрей Денисов."У нас довольно насыщенный осенний календарь. Мы обязательно проведем регулярную встречу премьеров. Не могу сказать, как, онлайн или с приездом сюда, во всяком случае, с нашей стороны заявка на визит главы правительства Мишустина сделана", - заявил Денисов в интервью российским журналистам.Посол отметил, что Мишустин "в своем нынешнем качестве главы правительства Российской Федерации в Китае еще не был, поэтому, если обстановка позволит, я думаю, это тоже не исключено"."Но пока мы, во всяком случае, говорим о проведении мероприятий в рамках подготовки к встрече премьеров в режиме онлайн, потому что премьерской встрече предшествуют многочисленные заседания наших межправительственных комиссий, возглавляемых вице-премьерами, это все довольно непросто обеспечить в нынешней ситуации, тем более болезнь опять начала набирать обороты. Но так или иначе регулярная встреча в любом формате обязательно состоится", - указал он.Посол сообщил, что также обязательно состоится межпарламентский диалог, где с китайской стороны участвует председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а с российской - председатели Совета Федерации и Государственной Думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин."Если ситуация позволит, то этот межпарламентский диалог мог бы пройти здесь на территории Китая с участием наших руководителей, ну или одного, от верхней или нижней палаты. Но здесь тоже мы не можем пока с определенностью сказать, будет возможность или нет, а планы такие, да, есть, так что календарь у нас довольно серьезный", - добавил он.

https://ria.ru/20220907/kitay-1815008432.html

https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html

https://ria.ru/20220906/mir-1814741477.html

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россия, китай, андрей денисов, михаил мишустин, ли чжаньшу, в мире