https://ria.ru/20220907/kirshner-1815078051.html

Матвиенко направила Киршнер телеграмму со словами поддержки

Матвиенко направила Киршнер телеграмму со словами поддержки - РИА Новости, 07.09.2022

Матвиенко направила Киршнер телеграмму со словами поддержки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер телеграмму, в которой выразила поддержку в связи с совершенным... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:52

2022-09-07T11:52

2022-09-07T11:52

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

совет федерации рф

валентина матвиенко

кристина фернандес де киршнер

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила вице-президенту Аргентины Кристине Киршнер телеграмму, в которой выразила поддержку в связи с совершенным на нее покушением и подтвердила готовность Москвы развивать сотрудничество с Буэнос-Айресом в борьбе с экстремизмом и терроризмом."С огромным возмущением и болью в сердце восприняла сообщение о беспрецедентной по своей дерзости попытке покушения на вашу жизнь. Решительно осуждая это злодейство и циничную акцию, подтверждаю нашу твердую решимость наращивать взаимодействие с дружественной Аргентиной в борьбе с новыми вызовами и угрозами, экстремизмом и терроризмом в целях обеспечения стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.Как отметила Матвиенко, в этот непростой момент она хотела бы искренне поддержать Киршнер."Убеждена, что ваша огромная сила духа и любовь близких помогут преодолеть любые испытания, а ваш ангел-хранитель всегда будет рядом", - подчеркнула она.Первого сентября мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец Фернандо Сабаг Монтиэль 35 лет, проживавший в Буэнос-Айресе с 1990-х годов. Киршнер не пострадала.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813893123.html

https://ria.ru/20220902/miting-1814154775.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), совет федерации рф, валентина матвиенко, кристина фернандес де киршнер