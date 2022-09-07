https://ria.ru/20220907/keshbek-1815147332.html

Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей

Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.09.2022

Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей

Россияне с 25 августа приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:43

2022-09-07T15:43

2022-09-07T15:44

туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

вэф-2022

кешбэк

туризм

новости

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россияне с 25 августа приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова."До завершения акции еще четыре дня. 352 тысячи туристов воспользовались. Объем продаж — 8,7 миллиарда рублей, и кешбэк, начисленный на карточку, составил 1,7 миллиарда рублей", — сказала Догузова.Осенний этап продажи туров по стране с возвратом в 20 процентов от стоимости стартовал 25 августа, он распространяется на путешествия с 1 октября по 25 декабря. Участие в программе принимают поездки от трех ночей. Оплатить путевку или отель нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), вэф-2022, кешбэк, туризм, новости, туристы, новости - туризм