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Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей
Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.09.2022
Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей
Россияне с 25 августа приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:43
2022-09-07T15:43
2022-09-07T15:44
туризм
зарина догузова
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россияне с 25 августа приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава Ростуризма Зарина Догузова."До завершения акции еще четыре дня. 352 тысячи туристов воспользовались. Объем продаж — 8,7 миллиарда рублей, и кешбэк, начисленный на карточку, составил 1,7 миллиарда рублей", — сказала Догузова.Осенний этап продажи туров по стране с возвратом в 20 процентов от стоимости стартовал 25 августа, он распространяется на путешествия с 1 октября по 25 декабря. Участие в программе принимают поездки от трех ночей. Оплатить путевку или отель нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), вэф-2022, кешбэк, туризм, новости, туристы, новости - туризм
Туризм, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), ВЭФ-2022, Кешбэк, Туризм, Новости, туристы, Новости - Туризм
15:43 07.09.2022 (обновлено: 15:44 07.09.2022)
Россияне приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей
Зарина Догузова: россияне с 25 августа приобрели туры с кешбэком на 8,7 миллиарда рублей