https://ria.ru/20220907/doguzova-1815153987.html

Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран

Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран - РИА Новости, 07.09.2022

Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран

Первый за семь лет Госсовет по туризму прошел в рамках ВЭФ-2022, на нем обсуждались не только проблемы отрасли, но и способы их решения. Как Россия ответит на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:59

2022-09-07T14:59

2022-09-07T15:10

интервью

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

вэф-2022

туризм

новости - туризм

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Первый за семь лет Госсовет по туризму прошел в рамках ВЭФ-2022, на нем обсуждались не только проблемы отрасли, но и способы их решения. Как Россия ответит на ужесточение визового режима Запада, какая поддержка туроператорам обсуждается в правительстве, и будет ли продлен осенний этап кешбэка в блиц-интервью РИА Новости на полях форума рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.– С какими странами в этом году могут открыться безвизовые поездки в Россию? Вы уже ведете переговоры?– Да, мы ведем с целым рядом стран переговоры. Я могу уже практически с высокой долей вероятности сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном, уже до конца года можно будет ездить. По такому же принципу мы с Китаем до того, как началась пандемия, работали.– А группа – это сколько?– От 20 человек.– На Госсовете по туризму на ВЭФ поднимался вопрос о диспаритете в визовом вопросе с другими странами, в том числе недружественными. Какие шаги предпримет Ростуризм в этом направлении?– Вчера мы услышали от президента, на мой взгляд, исторические заявления. Что касается облегчения визового режима для туристов, то мы с Сергеем Викторовичем Лавровым на следующей неделе, я думаю, в Москве повидаемся и все подробно обсудим. Но с учетом, так сказать, несколько изменившихся подходов в отношениях с Западом. Сейчас они не хотят, чтобы наши туристы к ним ехали – и пожалуйста. Обидно, конечно, но это их позиция.– У Лаврова точно такая же позиция: не отвечать зеркально. Он ее высказывал.– Да, в этом мы с ним солидарны, но мало просто высказывать позицию, нам надо еще и сделать определенный шаг вперед. Поэтому я предложила отвечать на такие недружественные шаги в сферах, которые для нас представляют экономический интерес, соответственно ассиметрично – открытостью: вы не хотите наших туристов, а мы ваших туристов готовы с удовольствием принять. Тем более, мне кажется, в современных условиях стратегическое значение приобретает любая возможность доносить до мира нашу позицию. И мне кажется, нет лучше возможности рассказать про нашу страну, чем пригласить к нам в гости. Ведь именно в ходе туристических поездок, во время путешествий мы реально знакомимся со страной и понимаем, и видим, что это совершенно не та страна, о которой нам рассказывали по телевизору. Поэтому, на мой взгляд, в текущих обстоятельствах, чем больше будет к нам людей приезжать с самыми разными целями – бизнес, туристические путешествия – тем лучше.– Можно сказать, что Россия рада и открыта туристам и из Европы, и из США?– Абсолютно. Моя позиция и, если я правильно поняла позицию нашего президента, – мы рады гостям из всех стран. Что касается Европы, была отличная инициатива с электронной визой. Я как раз я предлагаю Сергею Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, которые изначально планировались, если не ошибаюсь, там было 52 страны, в том числе все европейские.– Со следующего года уже?– Президент пока только поддержал сам принцип диспаритетного ответа. Поэтому о сроках говорить пока рано.– Давайте перейдем к внутреннему туризму, 10 сентября завершается осенний этап кешбэка. Уже можно оценить его итоги?– До завершения окна продаж еще четыре дня, на данный момент 352 тысячи туристов им воспользовались и приобрели туры почти на 8,7 миллиарда рублей, и возврат составил уже 1,7 миллиарда рублей. Так что я советую всем поторопиться. Я думаю, что все три миллиарда в рамках кешбэка будут выбраны, и продлевать осеннюю программу не потребуется.– Российский турбизнес до сих пор не рассчитался с туристами за "ковидные туры", а весной к проблемам добавились санкции. Нужно ли обнулить НДС для туроператоров в качестве меры поддержки?– Моя позиция как руководителя отрасли – конечно, обнуление НДС. Но мы понимаем, что все, все решения по налогам – это выпадающие доходы бюджета, поэтому такие меры, конечно, нужно обсуждать с финансово-экономическим блоком правительства, чтобы найти баланс. Президент вчера тоже это подметил, поэтому, я думаю, такое поручение по итогам президиума будет дано. Мы еще раз с Антоном Германовичем Силуановым посмотрим все расчеты, оценим, насколько серьезна будет сумма выпадающих доходов. Насколько я знаю, она незначительная, но в любом случае это еще раз надо посмотреть.

https://ria.ru/20220906/politsiya-1814907358.html

https://ria.ru/20220907/vizy-1815114001.html

https://ria.ru/20220906/vizy-1814895249.html

https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814731016.html

https://realty.ria.ru/20220905/kurort-1814537882.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), вэф-2022, новости - туризм