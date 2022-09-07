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Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220907/doguzova-1815153987.html
Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран
Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран - РИА Новости, 07.09.2022
Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран
Первый за семь лет Госсовет по туризму прошел в рамках ВЭФ-2022, на нем обсуждались не только проблемы отрасли, но и способы их решения. Как Россия ответит на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:59
2022-09-07T15:10
интервью
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
вэф-2022
туризм
новости - туризм
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Первый за семь лет Госсовет по туризму прошел в рамках ВЭФ-2022, на нем обсуждались не только проблемы отрасли, но и способы их решения. Как Россия ответит на ужесточение визового режима Запада, какая поддержка туроператорам обсуждается в правительстве, и будет ли продлен осенний этап кешбэка в блиц-интервью РИА Новости на полях форума рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.– С какими странами в этом году могут открыться безвизовые поездки в Россию? Вы уже ведете переговоры?– Да, мы ведем с целым рядом стран переговоры. Я могу уже практически с высокой долей вероятности сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном, уже до конца года можно будет ездить. По такому же принципу мы с Китаем до того, как началась пандемия, работали.– А группа – это сколько?– От 20 человек.– На Госсовете по туризму на ВЭФ поднимался вопрос о диспаритете в визовом вопросе с другими странами, в том числе недружественными. Какие шаги предпримет Ростуризм в этом направлении?– Вчера мы услышали от президента, на мой взгляд, исторические заявления. Что касается облегчения визового режима для туристов, то мы с Сергеем Викторовичем Лавровым на следующей неделе, я думаю, в Москве повидаемся и все подробно обсудим. Но с учетом, так сказать, несколько изменившихся подходов в отношениях с Западом. Сейчас они не хотят, чтобы наши туристы к ним ехали – и пожалуйста. Обидно, конечно, но это их позиция.– У Лаврова точно такая же позиция: не отвечать зеркально. Он ее высказывал.– Да, в этом мы с ним солидарны, но мало просто высказывать позицию, нам надо еще и сделать определенный шаг вперед. Поэтому я предложила отвечать на такие недружественные шаги в сферах, которые для нас представляют экономический интерес, соответственно ассиметрично – открытостью: вы не хотите наших туристов, а мы ваших туристов готовы с удовольствием принять. Тем более, мне кажется, в современных условиях стратегическое значение приобретает любая возможность доносить до мира нашу позицию. И мне кажется, нет лучше возможности рассказать про нашу страну, чем пригласить к нам в гости. Ведь именно в ходе туристических поездок, во время путешествий мы реально знакомимся со страной и понимаем, и видим, что это совершенно не та страна, о которой нам рассказывали по телевизору. Поэтому, на мой взгляд, в текущих обстоятельствах, чем больше будет к нам людей приезжать с самыми разными целями – бизнес, туристические путешествия – тем лучше.– Можно сказать, что Россия рада и открыта туристам и из Европы, и из США?– Абсолютно. Моя позиция и, если я правильно поняла позицию нашего президента, – мы рады гостям из всех стран. Что касается Европы, была отличная инициатива с электронной визой. Я как раз я предлагаю Сергею Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, которые изначально планировались, если не ошибаюсь, там было 52 страны, в том числе все европейские.– Со следующего года уже?– Президент пока только поддержал сам принцип диспаритетного ответа. Поэтому о сроках говорить пока рано.– Давайте перейдем к внутреннему туризму, 10 сентября завершается осенний этап кешбэка. Уже можно оценить его итоги?– До завершения окна продаж еще четыре дня, на данный момент 352 тысячи туристов им воспользовались и приобрели туры почти на 8,7 миллиарда рублей, и возврат составил уже 1,7 миллиарда рублей. Так что я советую всем поторопиться. Я думаю, что все три миллиарда в рамках кешбэка будут выбраны, и продлевать осеннюю программу не потребуется.– Российский турбизнес до сих пор не рассчитался с туристами за "ковидные туры", а весной к проблемам добавились санкции. Нужно ли обнулить НДС для туроператоров в качестве меры поддержки?– Моя позиция как руководителя отрасли – конечно, обнуление НДС. Но мы понимаем, что все, все решения по налогам – это выпадающие доходы бюджета, поэтому такие меры, конечно, нужно обсуждать с финансово-экономическим блоком правительства, чтобы найти баланс. Президент вчера тоже это подметил, поэтому, я думаю, такое поручение по итогам президиума будет дано. Мы еще раз с Антоном Германовичем Силуановым посмотрим все расчеты, оценим, насколько серьезна будет сумма выпадающих доходов. Насколько я знаю, она незначительная, но в любом случае это еще раз надо посмотреть.
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интервью, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), вэф-2022, новости - туризм
Интервью, Зарина Догузова, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), ВЭФ-2022, Туризм, Новости - Туризм
14:59 07.09.2022 (обновлено: 15:10 07.09.2022)
 

Зарина Догузова: Россия рада гостям из всех стран

© РИА Новости / Владимир АстапковичРуководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый за семь лет Госсовет по туризму прошел в рамках ВЭФ-2022, на нем обсуждались не только проблемы отрасли, но и способы их решения. Как Россия ответит на ужесточение визового режима Запада, какая поддержка туроператорам обсуждается в правительстве, и будет ли продлен осенний этап кешбэка в блиц-интервью РИА Новости на полях форума рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
– С какими странами в этом году могут открыться безвизовые поездки в Россию? Вы уже ведете переговоры?
– Да, мы ведем с целым рядом стран переговоры. Я могу уже практически с высокой долей вероятности сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном, уже до конца года можно будет ездить. По такому же принципу мы с Китаем до того, как началась пандемия, работали.
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– А группа – это сколько?
– От 20 человек.
– На Госсовете по туризму на ВЭФ поднимался вопрос о диспаритете в визовом вопросе с другими странами, в том числе недружественными. Какие шаги предпримет Ростуризм в этом направлении?
– Вчера мы услышали от президента, на мой взгляд, исторические заявления. Что касается облегчения визового режима для туристов, то мы с Сергеем Викторовичем Лавровым на следующей неделе, я думаю, в Москве повидаемся и все подробно обсудим. Но с учетом, так сказать, несколько изменившихся подходов в отношениях с Западом. Сейчас они не хотят, чтобы наши туристы к ним ехали – и пожалуйста. Обидно, конечно, но это их позиция.
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– У Лаврова точно такая же позиция: не отвечать зеркально. Он ее высказывал.
– Да, в этом мы с ним солидарны, но мало просто высказывать позицию, нам надо еще и сделать определенный шаг вперед. Поэтому я предложила отвечать на такие недружественные шаги в сферах, которые для нас представляют экономический интерес, соответственно ассиметрично – открытостью: вы не хотите наших туристов, а мы ваших туристов готовы с удовольствием принять. Тем более, мне кажется, в современных условиях стратегическое значение приобретает любая возможность доносить до мира нашу позицию. И мне кажется, нет лучше возможности рассказать про нашу страну, чем пригласить к нам в гости. Ведь именно в ходе туристических поездок, во время путешествий мы реально знакомимся со страной и понимаем, и видим, что это совершенно не та страна, о которой нам рассказывали по телевизору. Поэтому, на мой взгляд, в текущих обстоятельствах, чем больше будет к нам людей приезжать с самыми разными целями – бизнес, туристические путешествия – тем лучше.
– Можно сказать, что Россия рада и открыта туристам и из Европы, и из США?
– Абсолютно. Моя позиция и, если я правильно поняла позицию нашего президента, – мы рады гостям из всех стран. Что касается Европы, была отличная инициатива с электронной визой. Я как раз я предлагаю Сергею Лаврову запустить электронную визу для всего перечня стран, которые изначально планировались, если не ошибаюсь, там было 52 страны, в том числе все европейские.
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Вчера, 16:59Туризм
Путин поручит изучить вопрос о безвизовом режиме для иностранных туристов
– Со следующего года уже?
– Президент пока только поддержал сам принцип диспаритетного ответа. Поэтому о сроках говорить пока рано.
– Давайте перейдем к внутреннему туризму, 10 сентября завершается осенний этап кешбэка. Уже можно оценить его итоги?
– До завершения окна продаж еще четыре дня, на данный момент 352 тысячи туристов им воспользовались и приобрели туры почти на 8,7 миллиарда рублей, и возврат составил уже 1,7 миллиарда рублей. Так что я советую всем поторопиться. Я думаю, что все три миллиарда в рамках кешбэка будут выбраны, и продлевать осеннюю программу не потребуется.
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– Российский турбизнес до сих пор не рассчитался с туристами за "ковидные туры", а весной к проблемам добавились санкции. Нужно ли обнулить НДС для туроператоров в качестве меры поддержки?
– Моя позиция как руководителя отрасли – конечно, обнуление НДС. Но мы понимаем, что все, все решения по налогам – это выпадающие доходы бюджета, поэтому такие меры, конечно, нужно обсуждать с финансово-экономическим блоком правительства, чтобы найти баланс. Президент вчера тоже это подметил, поэтому, я думаю, такое поручение по итогам президиума будет дано. Мы еще раз с Антоном Германовичем Силуановым посмотрим все расчеты, оценим, насколько серьезна будет сумма выпадающих доходов. Насколько я знаю, она незначительная, но в любом случае это еще раз надо посмотреть.
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