https://ria.ru/20220907/karty-1815004816.html

Россия и КНР будут совершенствовать механизмы по "Мир" и UnionPay

Россия и КНР будут совершенствовать механизмы по "Мир" и UnionPay - РИА Новости, 07.09.2022

Россия и КНР будут совершенствовать механизмы по "Мир" и UnionPay

Россия и Китая будут совершенствовать формы сотрудничества и механизмы по использованию на своей территории карт "Мир" и UnionPay, в том числе из-за того, что... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:44

2022-09-07T07:44

2022-09-07T09:57

экономика

россия

китай

азия

карта "мир"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китая будут совершенствовать формы сотрудничества и механизмы по использованию на своей территории карт "Мир" и UnionPay, в том числе из-за того, что доверие к западным платежным системам необратимо подорвано, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.Он отметил, что создание национальной платежной системы "Мир" в 2015 году стало эффективным ответом на введение Западом нелегитимных антироссийских санкций. На сегодняшний день, сказал Зиновьев, со многими странами достигнуты договоренности об использовании карт "Мир" в той или иной форме, "которая зачастую зависит от особенностей национального законодательства данных государств"."Тем более, что доверие к западным системам платежей после их политически мотивированного ухода с российского рынка сейчас необратимо подорвано", - заключил он.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220906/platezhi-1814724782.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, азия, карта "мир"