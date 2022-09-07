07:44 07.09.2022 (обновлено: 09:57 07.09.2022)
Россия и КНР будут совершенствовать механизмы по "Мир" и UnionPay
Россия и Китай будут совершенствовать механизмы по использованию карт "Мир" и UnionPay
Платежная система "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия и Китая будут совершенствовать формы сотрудничества и механизмы по использованию на своей территории карт "Мир" и UnionPay, в том числе из-за того, что доверие к западным платежным системам необратимо подорвано, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
Он отметил, что создание национальной платежной системы "Мир" в 2015 году стало эффективным ответом на введение Западом нелегитимных антироссийских санкций. На сегодняшний день, сказал Зиновьев, со многими странами достигнуты договоренности об использовании карт "Мир" в той или иной форме, "которая зачастую зависит от особенностей национального законодательства данных государств".
"На китайском направлении также проделана большая работа. По ее результатам обеспечена возможность применения так называемых "кобейджинговых карт", одновременно зарегистрированных в системе "Мир" и китайской Union Pay. Это позволяет их держателям свободно расплачиваться за товары и услуги на территориях России и Китая, что уже по достоинству оценено туристами и бизнесменами. Убежден, что практика и формы двустороннего сотрудничества в данной сфере будут постепенно совершенствоваться", - сказал Зиновьев.
"Тем более, что доверие к западным системам платежей после их политически мотивированного ухода с российского рынка сейчас необратимо подорвано", - заключил он.