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Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху
Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 07.09.2022
Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:56
2022-09-07T13:56
владимир путин
никол пашинян
нагорный карабах
россия
армения
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе."Мы с вами в постоянном контакте, и встречи регулярные, и по телефону разговариваем по текущим актуальным вопросам... Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха, все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Пашиняном "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, россия, армения, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Владимир Путин, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Россия, Армения, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
13:56 07.09.2022
 
Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Путин сообщил о постоянном контакте с Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе.
"Мы с вами в постоянном контакте, и встречи регулярные, и по телефону разговариваем по текущим актуальным вопросам... Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха, все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Пашиняном "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
13:02
Путин поблагодарил участников и зрителей пленарной сессии ВЭФ
 
Владимир ПутинНикол ПашинянНагорный КарабахРоссияАрменияДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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