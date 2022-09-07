https://ria.ru/20220907/karabakh-1815129979.html

Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 07.09.2022

Путин сообщил о постоянном контакте с Пашиняном по Нагорному Карабаху

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:56

2022-09-07T13:56

2022-09-07T13:56

владимир путин

никол пашинян

нагорный карабах

россия

армения

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе."Мы с вами в постоянном контакте, и встречи регулярные, и по телефону разговариваем по текущим актуальным вопросам... Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха, все время с вами на этот счет говорим, в контакте постоянном", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с Пашиняном "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/vef-1815108926.html

нагорный карабах

россия

армения

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владимир путин, никол пашинян, нагорный карабах, россия, армения, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)