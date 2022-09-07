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Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022
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Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке
Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022
Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке
Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T08:22
2022-09-07T10:29
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
владимир солодов
владимир путин
камчатский край
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея учреждения праздника День сокола, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов.Ранее Путин в ходе визита на Камчатку встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка"."Мы представили президенту перспективы развития это объекта. Он уникален качеством инфраструктуры, скоростью появления потомства: птицы были завезены в конце зимы и уже в июне первые 5 птенцов появились, сегодня это практически взрослые птицы, их показывали президенту, и одному птенцу было дано имя Шторм во время визита президента. Это знаковая для нас история. Мы представили президенту предложения по его развитию, это создание дополнительных площадок, связанных с облетами, тренировками, соревнованиями соколов", - сказал Солодов.Он отметил, что также выступил с инициативой учредить праздник День сокола по аналогии с Днем тигра во Владивостоке."Будем проводить его в первой декаде сентября после ВЭФ. Президент поддержал, готовим предложение в правительство", - добавил Солодов.По его словам, больше не планируется завозить кречетов из Германии. "Это было первое маточное поголовье. У нас основой партнёр – это питомник "Мураз" в Киргизии, и планируется, что именно он будет основным донором поголовья, планируется довести поголовье до 400 птиц", - сказал губернатор."И с точки зрения импульса к международным отношениям, соколиная дипломатия – важное направление взаимодействия с арабским миром в первую очередь, для которых сокол – важный символ… Мы готовимся к тренировкам с арабскими коллегами", - добавил Солодов.Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/master-plan-1814992784.html
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, владимир солодов, владимир путин, камчатский край, восточный экономический форум — 2022 (вэф), новости - туризм
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Владимир Солодов, Владимир Путин, Камчатский край, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Туризм, Новости - Туризм
08:22 07.09.2022 (обновлено: 10:29 07.09.2022)
 
Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке

Губернатор Солодов: Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения соколиного центра "Камчатка"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения соколиного центра Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения соколиного центра "Камчатка"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея учреждения праздника День сокола, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Ранее Путин в ходе визита на Камчатку встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка".
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:54
Мастер-план Петропавловска-Камчатского был одобрен Путиным, заявил Солодов
"Мы представили президенту перспективы развития это объекта. Он уникален качеством инфраструктуры, скоростью появления потомства: птицы были завезены в конце зимы и уже в июне первые 5 птенцов появились, сегодня это практически взрослые птицы, их показывали президенту, и одному птенцу было дано имя Шторм во время визита президента. Это знаковая для нас история. Мы представили президенту предложения по его развитию, это создание дополнительных площадок, связанных с облетами, тренировками, соревнованиями соколов", - сказал Солодов.
Он отметил, что также выступил с инициативой учредить праздник День сокола по аналогии с Днем тигра во Владивостоке.
"Будем проводить его в первой декаде сентября после ВЭФ. Президент поддержал, готовим предложение в правительство", - добавил Солодов.
По его словам, больше не планируется завозить кречетов из Германии. "Это было первое маточное поголовье. У нас основой партнёр – это питомник "Мураз" в Киргизии, и планируется, что именно он будет основным донором поголовья, планируется довести поголовье до 400 птиц", - сказал губернатор.
Дрофа
17 июня, 07:01Петербургский международный экономический форум — 2022
Камчатка и Калмыкия договорились о сотрудничестве в выращивании редких птиц
"И с точки зрения импульса к международным отношениям, соколиная дипломатия – важное направление взаимодействия с арабским миром в первую очередь, для которых сокол – важный символ… Мы готовимся к тренировкам с арабскими коллегами", - добавил Солодов.
Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".
Экспедиция Роснефти отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 13:53
Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки
Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.
На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Новые контракты и ход гроссмейстера: чем запомнился второй день ВЭФ-2022
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

Работа стенда медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

Генеральный директор Международного центра совместных инициатив Алексей Калачев и генеральный директор ООО КитайСтрой Чжао Сяоцзяо на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между сторонами в рамках Восточного экономического форума
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

Программный директор Дома культуры ГЭС-2 Алиса Прудникова, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

Волонтеры на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

Пранкеры Вован и Лексус в студии радио Sputnik на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

Участники фотографируются на стенде Аэрофлота на выставке Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин проводит сеанс одновременной игры с участниками Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВЭФ-22 стартовала основная программа, включающая в себя более 70 деловых мероприятий: ключевым по традиции станет пленарное заседание с участием президента.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Во Владивостоке собрались государственные и общественные деятели, инвесторы и предприниматели, лидеры мнений и представителей научного сообщества.

На фото — заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на ВЭФ-2022.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 15

Генеральным информационным партнером выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Теперь ждем итогов заседания Российско-китайского делового совета и бизнес-диалоги Россия — Индия, Россия — АСЕАН, Россия — Вьетнам, Россия — Монголия.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 15

На форуме работают несколько тысяч делегатов из десятков стран.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
7 из 15

ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
8 из 15

Волонтеры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Главная тема форума в этом году — "На пути к многополярному миру".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 15

Пранкеры Вован и Лексус привезли на ВЭФ новый злободневный пранк — на тему санкций.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Участники ВЭФ-2022 фотографируются на стенде "Аэрофлота".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Его соперниками стали гости Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 15

Кроме деловых мероприятий, гостей ВЭФ ждет богатая культурная программа: пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", а также выставки и концерты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 15

Часть проектов можно посмотреть на площадке выставки "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
15 из 15

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
 
ТуризмОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетВладимир СолодовВладимир ПутинКамчатский крайВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
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