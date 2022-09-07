Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея учреждения праздника День сокола, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов.Ранее Путин в ходе визита на Камчатку встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка"."Мы представили президенту перспективы развития это объекта. Он уникален качеством инфраструктуры, скоростью появления потомства: птицы были завезены в конце зимы и уже в июне первые 5 птенцов появились, сегодня это практически взрослые птицы, их показывали президенту, и одному птенцу было дано имя Шторм во время визита президента. Это знаковая для нас история. Мы представили президенту предложения по его развитию, это создание дополнительных площадок, связанных с облетами, тренировками, соревнованиями соколов", - сказал Солодов.Он отметил, что также выступил с инициативой учредить праздник День сокола по аналогии с Днем тигра во Владивостоке."Будем проводить его в первой декаде сентября после ВЭФ. Президент поддержал, готовим предложение в правительство", - добавил Солодов.По его словам, больше не планируется завозить кречетов из Германии. "Это было первое маточное поголовье. У нас основой партнёр – это питомник "Мураз" в Киргизии, и планируется, что именно он будет основным донором поголовья, планируется довести поголовье до 400 птиц", - сказал губернатор."И с точки зрения импульса к международным отношениям, соколиная дипломатия – важное направление взаимодействия с арабским миром в первую очередь, для которых сокол – важный символ… Мы готовимся к тренировкам с арабскими коллегами", - добавил Солодов.Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения соколиного центра "Камчатка"
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея учреждения праздника День сокола, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов.
Ранее Путин в ходе визита на Камчатку встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка".
"Мы представили президенту перспективы развития это объекта. Он уникален качеством инфраструктуры, скоростью появления потомства: птицы были завезены в конце зимы и уже в июне первые 5 птенцов появились, сегодня это практически взрослые птицы, их показывали президенту, и одному птенцу было дано имя Шторм во время визита президента. Это знаковая для нас история. Мы представили президенту предложения по его развитию, это создание дополнительных площадок, связанных с облетами, тренировками, соревнованиями соколов", - сказал Солодов.
Он отметил, что также выступил с инициативой учредить праздник День сокола по аналогии с Днем тигра во Владивостоке.
"Будем проводить его в первой декаде сентября после ВЭФ. Президент поддержал, готовим предложение в правительство", - добавил Солодов.
По его словам, больше не планируется завозить кречетов из Германии. "Это было первое маточное поголовье. У нас основой партнёр – это питомник "Мураз" в Киргизии, и планируется, что именно он будет основным донором поголовья, планируется довести поголовье до 400 птиц", - сказал губернатор.
"И с точки зрения импульса к международным отношениям, соколиная дипломатия – важное направление взаимодействия с арабским миром в первую очередь, для которых сокол – важный символ… Мы готовимся к тренировкам с арабскими коллегами", - добавил Солодов.
Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского районаКамчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развитияДальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".
Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.
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Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.
Международный центр совместных инициатив и ООО "КитайСтрой" заключили на ВЭФ стратегическое соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральные директора Алексей Калачев и Чжао Сяоцзя.
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