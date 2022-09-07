https://ria.ru/20220907/kamchatka-1815010754.html

Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке

Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке - РИА Новости, 07.09.2022

Путину представили возможности развития соколиного центра на Камчатке

Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:22

2022-09-07T08:22

2022-09-07T10:29

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владивосток

дальневосточный федеральный университет

владимир солодов

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения соколиного центра "Камчатка" были представлены перспективы развития этого учреждения и была предложена идея учреждения праздника День сокола, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Камчатки Владимир Солодов.Ранее Путин в ходе визита на Камчатку встретился с орнитологами Соколиного центра "Камчатка"."Мы представили президенту перспективы развития это объекта. Он уникален качеством инфраструктуры, скоростью появления потомства: птицы были завезены в конце зимы и уже в июне первые 5 птенцов появились, сегодня это практически взрослые птицы, их показывали президенту, и одному птенцу было дано имя Шторм во время визита президента. Это знаковая для нас история. Мы представили президенту предложения по его развитию, это создание дополнительных площадок, связанных с облетами, тренировками, соревнованиями соколов", - сказал Солодов.Он отметил, что также выступил с инициативой учредить праздник День сокола по аналогии с Днем тигра во Владивостоке."Будем проводить его в первой декаде сентября после ВЭФ. Президент поддержал, готовим предложение в правительство", - добавил Солодов.По его словам, больше не планируется завозить кречетов из Германии. "Это было первое маточное поголовье. У нас основой партнёр – это питомник "Мураз" в Киргизии, и планируется, что именно он будет основным донором поголовья, планируется довести поголовье до 400 птиц", - сказал губернатор."И с точки зрения импульса к международным отношениям, соколиная дипломатия – важное направление взаимодействия с арабским миром в первую очередь, для которых сокол – важный символ… Мы готовимся к тренировкам с арабскими коллегами", - добавил Солодов.Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/master-plan-1814992784.html

https://ria.ru/20220617/ptitsy-1795966760.html

https://ria.ru/20220623/ekspeditsiya-1797565097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, владимир солодов, владимир путин, камчатский край, восточный экономический форум — 2022 (вэф), новости - туризм